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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فريق عمل المختصين بالتواصل وتوعية المستثمرين بالجهات المنظمة للأسواق المالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عقد اجتماعه الخامس عبر الاتصال المرئي.

وجرى خلال الاجتماع عرض جدول الأعمال للاطلاع على عرض التقرير المقدم من هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية بشأن تقييم آثار حملة «أساسيات الاستثمار» ونتائجها، والاطلاع على عرض التقرير المقدم من أسواق المال بدولة الكويت بشأن تقييم آثار حملة «فكر قبل أن تستثمر» ونتائجها.

كما قام الفريق بمتابعة تنفيذ الحملة التوعوية الثالثة «احم استثماراتك بمعرفة حقوقك والتزاماتك»، واطلع على الخطة التفصيلية المعدة من هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات العربية المتحدة للحملة التوعوية الرابعة بعنوان «حوكمة فعالة، أساس للتنمية المستدامة».

فريق عمل