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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقوقك تحميك حملة توعوية دشنتها جمعية حماية المستهلك في اليوم العالمي لحقوق المستهلك 2021، والذي يصادف 15 مارس من كل عام؛ وذلك لزيادة وعي المستهلك بحقوقه والدفاع عنه. وسلطت الجمعية الضوء لهذا العام على حقوق المستهلك التي أقرتها له الأنظمة تحت شعار #حقوقك_تحميك، وتهدف الحملة إلى توضيح هذه الحقوق من خلال الدليل الشامل لحقوق المستهلك، الذي تم تحديثه أخيرا، كما يعد الدليل مرجعا شاملا لأهم حقوق وواجبات المستهلك لدى 13 جهة حكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات، وذلك إدراكا من الجمعية لأهمية رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين بحقوقهم التي كفلتها لهم الأنظمة.



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