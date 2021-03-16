«واعد» يدعم المنشآت الناشئة في مدن هيئة الجبيل وينبع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع مذكرة تفاهم مع مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال (واعد)، لدعم تأسيس الشركات الناشئة في مجال البتروكيماويات في المدن التابعة للهيئة الملكية.

وتعتبر الاتفاقية التي يمتد نطاق عملها على مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين على الخليج العربي، ومدينتي ينبع الصناعية وجازان للصناعات الأساسية والتحويلية على البحر الأحمر، جزءا من حملة (واعد) لدعم جميع الشركات الناشئة، بما في ذلك قطاعي الطاقة والبتروكيماويات، والتي تسد فجوات مهمة في الاقتصاد السعودي.

ويقضي التعاون الجديد بتولي (واعد) القيام بفرز وتمحيص الشركات الناشئة التي تفتح أبوابها في المدن الصناعية التابعة للهيئة الملكية، بغرض منحها قروضا محتملة منخفضة التكلفة. ويمكن أيضا للهيئة الاستفادة من برنامج (واعد) الجديد بناء المشروع، وهو برنامج أنشئ خصيصا لسد الثغرات الحرجة في المشاريع المبتدئة.

وتم التوقيع على مذكرة التفاهم بين (واعد) والهيئة الملكية للجبيل وينبع خلال حفل افتراضي، من قبل الرئيس التنفيذي لواعد المهندس وسيم بصراوي، ومدير تطوير الاستثمار للهيئة الدكتور أحمد الحسين. وتعتبر المذكرة جزءا من جهود (واعد) لتسريع وتيرة تحديث القطاع الصناعي في المملكة.

وقال البصراوي «يهدف هذا التعاون لتسريع الوتيرة والجودة للشركات السعودية الناشئة، حيث من المحتمل أن يمنح (واعد) دورا جديدا كممكن رئيس للشركات الناشئة في قطاع ذي أهمية كبرى وهو قطاع البتروكيماويات».

فيما قال الحسين «التعاون الجديد مع (واعد)، سيدعم مساعينا لتوسيع المدن الصناعية التابعة للهيئة الملكية لتشمل الشركات الناشئة المبتكرة والحديثة والتي ستلعب دورا جوهريا في تحديث قطاع البتروكيماويات في المملكة والتي ستكون المستفيد النهائي بالتأكيد».

ويأتي الإعلان من قبل (واعد)، في أحدث موجة من التعاون تهدف إلى رفع وتيرة وجودة إنشاء الشركات الناشئة في المملكة، وتسريع وتيرة التنوع الاقتصادي في البلاد. وفي شهر نوفمبر 2020، وقع برنامج (واعد) على شراكة مع مجموعة (عقال) الرائدة في تحفيز وتيرة الاستثمار في كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. وأعقب ذلك في ديسمبر 2020، عقد البرنامج تحالفا مع وكالة التنمية الاقتصادية في المدينة المنورة، (نماء المنورة).

وفي الأسبوع الماضي، وقع (واعد) مذكرة تفاهم مع شركة وادي طيبة، وهي مركز سعودي ناشئ للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتطوير المنتجات والخدمات باستخدام تقنية البلوك تشين.

يذكر أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع تأسست عام 1975 بغرض تنويع الاقتصاد السعودي من خلال استغلال الغاز الطبيعي الناتج من استخراج النفط لإنشاء صناعة البتروكيماويات في المملكة. وتمتد الجبيل على مساحة 1016 كلم2، وعلى بعد 100 كلم شمال الدمام، وهي واحدة من أكبر المدن الصناعية في الخليج.

تعاون بين (واعد) والهيئة الملكية للجبيل وينبع







يستهدف دعم تأسيس الشركات الناشئة في مجال البتروكيماويات



نطاق الاتفاقية:





مدينة الجبيل الصناعية



مدينة رأس الخير الصناعية



مدينة ينبع الصناعية



مدينة جازان للصناعات الأساسية



واعد:





القيام بفرز الشركات الناشئة التي تفتح أبوابها في المدن الصناعية التابعة للهيئة بغرض منحها قروضا محتملة منخفضة التكلفة.



الهيئة: