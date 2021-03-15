شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة معلومات الطاقة تتوقع انخفاض إنتاج النفط الصخري الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري، الاثنين إن إنتاج النفط من التشكيلات الصخرية السبعة الرئيسية في الولايات المتحدة من المتوقع أن ينخفض بحوالي 46 ألف برميل يوميا في أبريل إلى نحو 7.46 مليون برميل يوميا.

وأظهرت البيانات أن الإنتاج في كل التشكيلات الصخرية تقريبا من المتوقع أن يهبط وأن أكبر الانخفاضات ستكون في حوضي إيجل فورد ونيوبرارا، حيث من المتوقع أن ينخفض الإنتاج بحوالي 15 ألف برميل يوميا في كل منهما مقارنة مع مارس.

وقالت الوكالة الحكومية إن الإنتاج في برميان، أكبر حوض منتج للنفط الصخري في البلاد، من المتوقع أن يرتفع بحوالي 11 ألف برميل يوميا إلى 4.3 مليون برميل يوميا.

ومن المتوقع أن ينخفض الإنتاج في حقل باكن في نورث داكوتا ومونتانا بحوالي 12 ألف برميل يوميا إلى 1.1 مليون برميل يوميا.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج الغاز الطبيعي من الأحواض الصخرية السبعة الرئيسية سيهبط بحوالي 0.3 مليار قدم مكعبة يوميا إلى 82.6 مليار قدم مكعبة يوميا في أبريل.

(رويترز)