شكرا لقرائتكم خبر عن العجز التجاري الهندي يرتفع إلى 12.62 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات نشرتها وزارة التجارة الهندية، الاثنين أن العجز التجاري للهند ارتفع إلى 12.62 مليار دولار في فبراير من 10.16 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن الصادرات السلعية لثالث أكبر اقتصاد في آسيا زادت 0.67 بالمئة على أساس سنوي في فبراير إلى 27.93 مليار دولار، في حين صعدت الواردات 6.96 بالمئة إلى 40.54 مليار دولار.

وقالت الوزارة إن وادرات الهند من النفط الخام الشهر الماضي هبطت 16.63 بالمئة على أساس سنوي إلى 8.99 مليار دولار، بينما قفزت وارداتها من الذهب 123.95 بالمئة إلى 5.29 مليار دولار. (رويترز)