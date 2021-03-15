شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للوثائق» تثري المعارف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظمت هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف ثلاث ورش افتراضية، لإثراء معارف الأطفال والنشء، قدمها موظفو الهيئة المتخصصون في مجال التوثيق والأرشفة، واستهدفت طلاب المدارس من المرحلتين الأولى والثانية. وعكست هذه الورش مختلف الجوانب التاريخية العريقة لإمارة الشارقة، واتسمت بتقديم العلم والمعرفة بأسلوب جاذب ومشوق وفي قالب قصصي وتفاعلي جديد، وقد حضر هذه الورش 500 طالب وطالبة من مختلف مدارس إمارة الشارقة. جاءت الورشة الأولى بعنوان «الوثيقة عبر الزمن» حيث تم خلالها تعريف المشاركين بتاريخ الوثائق، وأهدافها، وأنواعها.

أما الورشة الثانية بعنوان «حكاية شارقتي»، والورشة الثالثة بعنوان «الشارقة تروي».