شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مليون و 479 ألف جنيه حصيلة بيع مزادات المهمل بجمارك دمياط فبراير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع بجمارك دمياط بعقد جلستى مزاد للبيع المباشر بتاريخ 9/2/2021 و18/2/2021، حيث تم بيع 2 لوط بقيمة بيعية بلغت 578 ألف و 840 جنيها لصنف تفاح وأرز بسمتى .

كما قامت الإدارة خلال جلسة المزاد العلنى التى نظمتها الهيئة العامة للخدمات الحكومية بجلسة 3/2/2021 ، ببيع عدد 25 لوط بقيمة بيعية بلغت2 مليون 900 ألف و 410 جنيهات لأصناف سيارات وفيسبا وقطع غيار موتوسيكلات وحاويات فارغة وخلافة، ليصبح العدد الإجمالى للوطات المباعة بجمارك دمياط خلال شهر فبراير الماضى 27 لوطا بإجمالى حصيلة بيعية بلغت 3 مليون و 479 ألف و 250 جنيها .