شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تتلقى أول طلب قيد فى عام 2021 لأسهم شركة تعليم لخدمات الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة البورصة المصرية، تلقي قطاع الشركات المقيدة بالبورصة، اليوم الاثنين، طلب قيد أسهم شركة تعليم لخدمات الإدارة، بعدد 730.25 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم الواحد، لعرضه على لجنة القيد، وهذا هول أول طلب قيد تتلقاه البورصة فى عام 2021.

جاء ذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، يوم الخميس الماضي، على تسجيل أوراق شركة تعليم لخدمات الإدارة، لتصبح أول وافد جديد لسوق المال فى 2021، وأول طرح منذ 13 شهرًا، ورابع شركة بقطاع الخدمات التعليمية بالبورصة المصرية.

حددت شركة تعليم لخدمات الإدارة السعر المستهدف للسهم عند طرحها للاكتتاب العام في البورصة المصرية عند 5.48-6.02 جنيه، ومن المنتظر طرح نحو 49% من الشركة (أو 358 مليون سهم)، ما يجعلها ثاني أكبر شركة لخدمات التعليم في البورصة المصرية، بقيمة سوقية للشركة بـ 4.4 مليار جنيه.

شركة تعليم هي إحدى الشركات الرائدة في قطاع التعليم العالي في مصر، وأولى منصات التعليم العالي المؤسسي في مصر، وتمتلك شركة تعليم وتقوم بتشغيل جامعة النهضة في بني سويف، والتي تحتوي على حرمين جامعيين، كما تعاقدت على إنشاء أخرى في مشروع باديا بمنطقة غرب القاهرة.

يمثل طرح شركة تعليم لخدمات الإدارة بالبورصة المصرية، بداية عصر جديد للتعليم العالي في مصر؛ لأنه سوف يشجع على الاستثمار في التعليم خاصة العالي، وهو أمر في غاية الأهمية لاستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد الطلاب في التعليم الجامعي من نحو 3 ملايين طالب حالياً إلى 4 ملايين و 200 ألف طالب في عام 2030- بحسب تصريحات رسمية-وهو ما يتطلب إنشاء المزيد من الجامعات لاستيعاب الزيادة المتوقعة، ومع زيادة عدد الجامعات سيتم تعديل التنافسية من تحويل منافسة الطلاب على أماكن في الجامعات إلى تنافسية الجامعات على اجتذاب الطلاب من خلال توفير مناهج تعليمية متميزة.