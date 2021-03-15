شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق مرتفعاً رغم صعود العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الإثنين وسط انخفاض في العائد على سندات الخزانة الأمريكية، وذلك على الرغم من صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات اليوم على نحو طفيف من أعلى مستوى له في 13 شهرا عند 1.67%.



وسوف يبدأ غدا اجتماع الاحتياطي الاتحادي لمناقشة السياسة النقدية في ظل استمرار جائحة كورونا ومحاولة بلوغ الأهداف المحددة لمعدل البطالة والتوظيف والتضخم، وسوف يستمر الاجتماع حتى يوم الأربعاء يليه قرار بشأن الفائدة ثم مؤتمر صحفي لرئيس البنك "جيروم باول".



وصرحت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" بأن ارتفاع معدل التضخم في الوقت الحالي ليس بالأمر ذي الأهمية الذي يمكن التركيز عليه، فقد شهدت الولايات المتحدة ارتفاعا في التضخم بنفس المعدل خلال الأعوام الماضية.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.9 نقطة وأقل مستوى عند 91.5 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.6% أو ما يعادل 9.4 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1729.2 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 1733.2 دولار وأقل سعر عند 1719.2 دولار.