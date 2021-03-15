30 مارس آخر موعد للتسجيل في برنامج مساعد طبيب أسنان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، فتح باب القبول والتسجيل لبرنامج «مساعد طبيب أسنان» للجنسين، ويستمر حتى 30/03/ 2021، وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.

ويهدف البرنامج إلى تزويد المتخصصين بالمهارات الأساسية اللازمة لمساعد طبيب أسنان، ويمنح عددا من المميزات للمتقدمين، حيث يقدم مكافأة شهرية طوال فترة البرنامج، إضافة إلى دعم ما لا يقل عن 80% من قيمة المواصلات للمتدربين.

وحددت شروط القبول في البرنامج بأن يكون المتقدم / المتقدمة من السعوديين أو ممن تنطبق عليهم شروط المواطنة، وألا يكون المتقدم على رأس العمل خلال 90 يوما الماضية، وأن يكون حاملا لدرجة البكالوريوس بمعدل لا يقل عن 3 من 5 أو ما يعادلها في تخصصات «أحياء، أحياء دقيقة، تقنية حيوية، فيزياء، كيمياء، كيمياء حيوية».

ودعت الوزارة الراغبين في الاستفادة من البرنامج إلى الاطلاع على التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي: https://ha.edu.sa/ar/dental-assistant.

يذكر أن الوزارة أطلقت في وقت سابق بالتعاون مع الهيئة برامج عدة منها «برنامج الترميز الطبي وفني رعاية مرضى»، وذلك امتدادا لسعيها في دعم وتحفيز السعوديين والسعوديات للدخول في مختلف التخصصات والبرامج المختلفة، وفقا لرؤية المملكة 2030.

برنامج مساعد طبيب أسنان







برنامج تدريبي متاح للجنسين



التقديم عبر الرابط: https://ha.edu.sa/ar/dental-assistant



استمرار التسجيل حتى 30 مارس 2021



يهدف لتزويد المتخصصين بالمهارات الأساسية اللازمة لمساعد طبيب أسنان



يقدم مكافأة شهرية طوال فترة البرنامج



يدعم ما لا يقل عن 80% من قيمة المواصلات



شروط القبول: