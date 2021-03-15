شكرا لقرائتكم خبر عن 2.9 % نمو إجمالي أصول «المركزي» إلى 460 مليار درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

ارتفع معروض النقد (ن2) الذي يعكس مستوى السيولة الفعلية في الاقتصاد المحلي بنحو 4.4% على أساس سنوي ليصل إلى 1.49 تريليون درهم في نهاية يناير/ كانون الثاني 2021، مقابل 1.427 تريليون درهم في نهاية يناير 2020. وارتفعت السيولة الفعلية (ن2) بنحو 0.7% على أساس شهري مقارنة بمستواها في نهاية العام الماضي.

وأظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن السيولة الإجمالية، أو عرض النقد (ن3) ارتفع بدوره على أساس سنوي بنحو 4.7% ليصل مع نهاية يناير الماضي إلى 1.769 تريليون درهم. وسجلت السيولة الإجمالية (ن3) تراجعاً محدوداً على أساس شهري لا يزيد معدله على 0.03%.

وارتفعت قيمة الودائع الحكومية في القطاع المصرفي على أساس سنوي بنحو 6.4% إلى 279.7 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، لكنها تراجعت على أساس شهري مقابل ديسمبر/ كانون الأول 2020 بنحو 3.8%. وارتفع النقد المصدر بنحو 16.5% على أساس سنوي في يناير الماضي ليصل على 110.8 مليار درهم، مقابل 95.1 مليار درهم في يناير 2020.

وشهد استقراراً نسبياً عند مستوياته في ديسمبر من العام الماضي. وبحسب بيانات «المركزي» ارتفعت القاعدة النقدية في الإمارات بنحو 2% في يناير الماضي على أساس سنوي إلى 416.9 مليار درهم مقابل 408.5 في يناير 2020.

شهادات الإيداع تنمو 4.6% على أساس شهري إلى 135.3 مليار

وارتفعت القيمة الإجمالية لأصول مصرف الإمارات المركزي بنحو 2.9% على أساس سنوي لتصل مع نهاية يناير الماضي إلى 459.98 مليار درهم مقابل 447.16 مليار درهم في نهاية يناير 2020. وتراجعت القيمة الإجمالية لقروض المركزي للبنوك إلى 29.63 مليار درهم مع نهاية يناير الماضي، مقابل 30.25 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2020، وكان «المركزي» رفع قيمة الائتمان الممنوح للبنوك على خلفية خطة الدعم في مواجهة تبعات الجائحة من 0.04 مليار درهم في فبراير/ شباط 2020 إلى 8.55 مليار درهم في مارس/ آذار من العام الماضي، وواصلت الارتفاع بحدة لتسجل أعلى مستوياتها في الأشهر الثلاثة من يونيو/ حزيران، إلى أغسطس/ آب 2020 عند مستوى وصل إلى 44.72 مليار درهم في يوليو/ تموز، لتعاود الانخفاض تدريجياً بعد ذلك مع سداد البنوك التزاماتها للمركزي في أعقاب فتح الاقتصاد وعودة النشاط للعديد من قطاعاته.

29.3% ارتفاع السيولة وأرصدة البنوك ضمن أصول المركزي

وسجلت استثمارات المركزي نمواً لافتاً بنحو 28.5% على أساس سنوي، و48% على أساس شهري إلى 73.86 مليار درهم. وارتفعت السيولة وأرصدة البنوك ضمن أصول المركزي بنحو 29.3% على أساس سنوي إلى 309.01 مليار درهم، لكنها تراجعت على أساس شهري بنحو 7% مقابل مستوياتها في نهاية ديسمبر 2020. وتراجعت ودائع المركزي بنحو 76.3% على أساس سنوي، وبنحو 24.6% على أساس شهري لتصل مع نهاية يناير الماضي إلى 33.78 مليار درهم.

وأظهرت بيانات «المركزي» أن قيمة شهادات الإيداع لديه ارتفعت بنحو 4.6% على أساس شهري إلى 135.3 مليار درهم في نهاية يناير 2021، مقابل 129.33 مليار درهم في ديسمبر الماضي، ولكنها تراجعت على أساس سنوي بنحو 13.4% مقابل 156.26 مليار درهم في نهاية يناير 2020.

وارتفعت قيمة حسابات البنوك الجارية وودائعها لدى «المركزي» بنحو 8.5% على أساس سنوي، لكنها تراجعت بنحو 7.7% على أساس شهري إلى 177.36 مليار درهم في نهاية يناير 2021. وتراجع الاحتياطي الإلزامي إلى 88.1 مليار درهم في نهاية يناير 2021، مقابل 89.4 مليار في ديسمبر 2020، ونحو 130.8 مليار درهم في نهاية يناير من العام الماضي.

الحيازات من الأوراق المالية الأجنبية تقفز إلى 28 مليار درهم

وتراجعت الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي بنحو 5.5% على أساس سنوي، و2.45 على أساس شهري إلى 378.1 مليار درهم في نهاية يناير 2021، نتيجة تراجع الودائع وأرصدة الحسابات الجارية لدى البنوك في الخارج بنحو 14.9% على أساس سنوي، و9.8% على أساس شهري إلى 313.97 مليار درهم. وارتفعت حيازات المركزي من الأوراق المالية الأجنبية بنحو 143.7% على أساس سنوي، و671.8% على أساس شهري بارتفاعها من 4.01 مليار درهم في نهاية العام الماضي إلى نحو 27.95 مليار درهم في نهاية يناير 2021.