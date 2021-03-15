شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «يلا» تقفز 121.3% إلى 235 مليون درهم في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

أعلنت مجموعة «يلا المحدودة» أول شركة إماراتية مقرها دبي تقوم بعملية طرح أولى وإدراج في بورصة نيويورك في سبتمبر/ أيلول 2020، عن تحقيقها خلال العام الماضي أرباحاً صافية بلغت 235 مليون درهم قبل احتساب نفقات تعويض الموظفين على أساس الأسهم، وبنسبة نمو بلغت 121.3% عن عام 2019. فيما حققت المجموعة خلال عام 2020 إيرادات بلغت 495.4 مليون درهم بزيادة تقدر بـ112.6% على عام 2019.

صيفي إسماعيل لـ«الخليج»: دعم دبي للشركات التقنية سرّع انتقالنا إلى العالمية

وجاءت إيرادات الربع الأخير من العام الماضي متخطية كل التوقعات لتحقق نمواً بنسبة 150.9% على أساس سنوي لتصل إلى 177.3 مليون درهم، بينما وصل صافي الربح غير المطابق للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً إلى 85.5 مليون درهم بنسبة نمو بلغت 181.6%، في حين ظل صافي هامش الربح غير المطابق لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً مرتفعاً بنسبة 48.5%.

وفي حوار مع ”الخليج 365”، كشف صيفي إسماعيل رئيس مجموعة «يلا»، أن عملية الطرح العالمية للشركة رفعت ثقة المستثمرين، لاسيما بالسوق الأمريكي والمملكة المتحدة وسنغافورة، مشيراً إلى أن خطوة الطرح كانت نقلة نوعية كبيرة في تاريخ المجموعة جعلتها محط أنظار صناديق التمويل الإقليمية والعالمية.

وشدد إسماعيل على أن الدعم الكبير من قبل القيادة الرشيدة والحكومة، لقطاع التقنية في دبي ساهم في ترسيخ مكانة المدينة كوجهة مثالية للشركات التقنية، لاسيما الناشئة في هذا القطاع، كما ساهم هذا الدعم في انتقال عدد من هذه الشركات من الإمارات ودبي إلى الأسواق لعالمية.

صيفي إسماعيل

وأشار إلى أن «يلا» وسعت أعمالها في دبي خلال الأشهر القليلة الماضية، وضاعفت من فرق العمل من المبرمجين والباحثين والمصممين لزيادة منتجاتها في قطاع الترفيه والألعاب الالكترونية، رغم التحديات التي فرضها فيروس «كوفيد-19»، الأمر الذي كان له مردود كبير على الإيرادات.

وقال إسماعيل: إن «يلا» ترصد جزءاً كبيراً من عائداتها على البحث والتطوير سنوياً بهدف تطوير العديد من المنتجات في قطاعي الترفيه والألعاب الرقمية، مشيراً إلى أن «يلا» كانت الشركة العربية الوحيدة ضمن تصنيفات متاجر التطبيقات العالمية.

تطبيقات جديدة

وأوضح أن «يلا» تستعد حالياً للإعلان عن تطبيقات وألعاب إلكترونية جديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة، بناء على النتائج التي تعلنها مراكز الدراسات العالمية في هذا المجال، والتي وضعت تطبيقات «يلا» في المرتبة الـ29 عالمياً ضمن قائمة أهم التطبيقات العالمية، من حيث العائدات خلال 2020 حسب Sensor Tower وبحوث «آب آني» App Annie في هذا المجال.

ولفت صيفي إلى أن مجموعة «يلا»، وباعتبارها متخصصة في الترفيه الرقمي والتواصل الاجتماعي العربي، لا تزال مستمرة في عمليات التطوير والتحديث التي انتهجتها بعد الإدراج، وأن مجموعات من الفرق المتخصصة من الشباب العربي يعملون في البحث واستكشاف تطلعات واهتمامات النشء والشباب في المنطقة للعمل على تطوير منصاتها الترفيهية والرقمية التي تعتمد على المحادثات الصوتية الجماعية.



وذكر صيفي أن حجم سوق التواصل والترفيه العربي يزيد حالياً على 600 مليون مستخدم فعال حسب شركة «فروست آند سوليفان»، وأن الدراسات والمؤشرات العالمية تؤكد أن حجم الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط قد بلغت بنهاية 2020 نحو 30 مليار درهم، وأن هذا الرقم يتزايد بوتيرة متسارعة بنسبة 30% سنوياً، فيما تستأثر الإمارات بنحو 18% من إجمالي حجم الاقتصاد الرقمي الخليجي والعربي.

وأوضح صيفي أن هذا الرقم مرشح للارتفاع الكبيرة خلال السنوات القليلة القادمة، نظراً للدعم اللامحدود الذي توليه حكومة الإمارات لهذا القطاع.

وأشار إسماعيل إلى أن قواعد اللعبة في قطاع الترفيه الرقمي متغيرة بشكل مستمر، ولا محدود، لذا يتوجب على الشركات العاملة في القطاع استمرارية التطوير والتحديث ومراعاة متطلبات كل شرائح المستخدمين المتباينة حسب مختلف الفئات العمرية.

محتوى عربي 100%

أضاف صيفي، سعينا دوماً لأن نتميز ونحدث فارقاً من خلال إنشاء محتوى عربي 100% يتناسب وبيئتنا العربية وخصوصيتها، ولدينا الثقة بقدراتنا وإمكاناتنا على تحقيق المزيد من النمو الكبير في شبكات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت وسوق الترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ولفت رئيس مجموعة «يلا» إلى أن الإمارات تعد الأولى إقليمياً في الاستثمار والاقتصاد الرقمي، حيث تصدرت دول المنطقة في جذب الاستثمارات وريادة الأعمال الرقمية، وهذا يعتبر نتيجة واضحة للتوجه الاستراتيجي الشامل للدولة على وجه العموم، ودبي خصوصاً، نحو دعم الابتكار والاستثمار في مجال الاقتصاد الرقمي.

وقال: إن الاقتصاد الرقمي يسهم حاليا بنسبة 3.4% من الناتج المحلي للإمارات، وينمو بأضعاف نمو قطاعات الاقتصاد التقليدي في الدولة التي تأتي في طليعة الدول التي تستثمر في تحديث وتطوير البنية التحتية الخاصة بالاقتصاد الرقمي.

16.4 مليون مستخدم نشط شهرياً بنمو 295.4%

ارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 295.4% من 4.2 مليون في الربع الرابع من عام 2019 إلى 16.4 مليون بنهاية الربع الأخير من عام 2020.

وقال يانج تاو رئيس مجلس إدارة مجموعة «يلا المحدودة»: لقد كان العام المنصرم على الرغم من تحدياته الكبيرة عاماً مميزاً في تاريخ مجموعتنا، فقد بتنا أول شركة تكنولوجية أحادية القرن «يونيكورن» في دولة الإمارات يتم إدراجها في بورصة نيويورك (NYSE)، وكانت هذه الخطوة فارقة ومبعث فخر لنا جميعاً، وكان هذا الإنجاز، الذي لم يكن ليتحقق لولا الدعم اللامحدود الذي حظينا به من حكومة دولة الإمارات والبيئة الاستثمارية الناضجة التي وفرتها لنا، إضافة إلى تميز أعمالنا وجهودنا الحثيثة ومثابرتنا المستمرة، فعلى صعيد عملياتنا التشغيلية، شهدت المجموعة زخماً قوياً للنمو في جميع المجالات، وواصلنا توسيع قاعدة عملائنا ودعم قدراتنا المالية.

وأضاف يانج تاو: لابد هنا من الإشارة إلى أن عملية الاكتتاب العام الناجحة التي تمت في دبي ولّدت وعياً كبيراً حول منصات «يلا» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أضف إلى ذلك جهود فريق التسويق الدؤوبة في إطلاق وإدارة حملات مبتكرة حققت صدى واسعاً، كل ذلك أسهم بشكل واضح في زيادة عدد المستخدمين النشطين شهرياً لمنصاتنا بنسبة 15.0% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 16413 مستخدماً نشطاً شهرياً بنهاية الربع الأخير من عام 2020.