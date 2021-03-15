شكرا لقرائتكم خبر عن خفض الوظائف والتغيير الأخضر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية العملاقة «فولكس فاجن»، ومقرها فولفسبورج، أنها بصدد إلغاء آلاف الوظائف لتحرير الأموال من أجل الاستثمار في السيارات الكهربائية، وغيرها من التقنيات الجديدة.

وتركز «فولكس فاجن» على التنقل الإلكتروني، والسيارات الهجينة، ونظام تشغيل السيارة القائم على البرامج، وتقنيات القيادة الذاتية. حيث يقوم المنظمون في الاتحاد الأوروبي بقمع أي جهد من شأنه زيادة الانبعاثات.

ولكن بحسب الاتفاق مع النقابات العمالية، يُمنع أي تسريح قسري للعمال قبل نهاية هذا العقد. ومع ذلك يُعد تخفيض الوظائف جزءاً من استراتيجية المارد الألماني الشهير لاستعادة تاجه أكبرَ صانع سيارات في العالم مع دخول حقبة خضراء جديدة.

وباعت شركة «فولكس فاجن» والشركات التابعة لها 9.3 مليون سيارة في عام 2020. في حين استعادت تويوتا صدارة البائعين بـ 9.5 مليون وحدة.

وبحسب الخطط المزمعة، سيكلف الاتفاق نحو 500 مليون يورو (597 مليون دولار)، ويمكن أن يغادر 5000 شخص الشركة. ورفضت «فولكس فاجن» إعطاء رقم إجمالي قائلة فقط، إنها تتوقع أن يختار ما يصل إلى 900 عامل التقاعد المبكر، وأن الآلاف يمكن أن يحصلوا على نصف مبلغ التقاعد. كما مددت الشركة تجميد التوظيف حتى نهاية عام 2021. بعد أن كان ساري المفعول حتى الربع الأول فقط. ويبدو أن التعيينات الخارجية لن تتم إلا في مجالات السيارات الكهربائية والرقمنة وتطوير خلايا البطارية.

وقال رئيس موظفي فولكس فاجن، جونار كيليان، إن سياسة خفض التكاليف الصارمة والمستمرة ستسمح للمديرين التنفيذيين تمويل الاستثمارات الضرورية في المستقبل.

وخصصت الشركة، المالكة لعلامات أودي وبورشه وبوجاتي وبنتلي وغيرها، ما يقرب من نصـــف ميزانية البحث والتطوير الخاصة بها والبالغة 150 مليار يورو لإتمام هذه الخطة، وسط شبه يقين من التنفيذيين والمستثمرين بأن آثار جائحة فيروس كورونا قد تم احتواؤها بنجاح.

كما أشاروا إلى الانتعاش السريع لعمليات فولكس فاجن الصينية المربحة للغاية والتي ساعدت الشركة على مواجهة الاضطرابات الاقتصادية الأخيرة.

وتحاول شركات صناعة السيارات عموماً أن تصبح صديقة للبيئة، وقد ساعدت الحملة العالمية على التقنيات الملوثة في تحفيز الالتزام بالطاقة المتجددة والتحول إلى صف البيئة.

وبدأ ذلك جزئياً بعد فضيحة التلوث في عام 2015 التي كشفت أن «فولكس فاجن» تلاعبت بأجهزة اجتياز اختبارات الانبعاثات لبعض سياراتها.

(دويتشه فيليه)