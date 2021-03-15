شكرا لقرائتكم خبر عن البريد يدرس تقديم خدماته بمراكز الشباب عبر سيارات متنقلة أو أكشاك جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى اليوم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، لبحث سبل التعاون بين المؤسستين والخدمات التى من الممكن تقديمها من خلال البريد المصرى بالأندية ومراكز الشباب، وذلك بديوان عام الوزارة، بحضور قيادات الوزارة والهيئة.

أكد وزير الشباب والرياضة أن البريد المصرى من المؤسسات التى نعتز بها ونسعد بالشراكة معها لتوفير خدماتها بمراكز الشباب، تماشياً مع استراتيجية وزارة الشباب والرياضة في تحويل مراكز الشباب الي مراكز خدمة مجتمعية، مثمناً الدور الهام للبريد الذي أصبح أحد منافذ الدولة لتقديم خدمات مصر الرقمية، في إطار حرص القيادة السياسية على التشبيك بين المؤسسات الحكومية كافة لتقديم أفضل الخدمات وبطريقة ميسرة وسريعة.

ووجه "صبحي" بدراسة هذا التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والهيئة القومية للبريد لتطوير الخدمات المقدمة بمراكز الشباب، وجذب الخدمات لها، مما يعود بالنفع على تلك الأماكن من خلال زيادة أعداد مرتادي مراكز الشباب وتوسيع أماكن تقديم الخدمات للمواطن المصرى فى إطار ما تسعى اليه الدولة المصرية في تبسيط كافة الإجراءات وتوفيرها للشعب المصرى.

ومن جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة تسعى دائماً للوصول إلى كافة شرائح المجتمع بهدف تقديم خدمات متميزة لهم وبأسعار مقبولة، مشيراً إلى دراسة إمكانية نشر مكاتب البريد في مراكز الشباب سواء كانت مكاتب بريد بمفهومها المعروف أو سيارات بريد متنقلة او الاكشاك الجديدة "Posta express" يأتي بهدف إتاحة الخدمات المتميزة التي يقدمها البريد المصري لأعضاء مراكز الشباب خاصة فئة الشباب منهم كما تم مناقشة التعاون في إمكانية تقديم التمويل متناهي الصغر للشباب عبر إحدى شركات البريد للاستثمار.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن البريد المصرى حريص علي فتح آفاق التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات بما يتيح تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات متميزة ومختلفة للمواطنين.