شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مياه القناة يتابع أعمال إصلاح خط طرد محطة رافع بالقنيطرة غرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأضاف رئيس الشركة، أن الطاقة التصميمية لمحطة رافع مياه العكرة بالقنطرة غرب نحو 300 ألف متر مكعب / يوم لتوفير مياه الشرب لبورسعيد، وذلك بعد تنفيذ أعمال التوسعات بالمحطة والصفوف الناقلة لسد احتياجات المحافظة نتيجة للزيادة السكانية والتوسع العمرانى لمحافظة بورسعيد، حيث تم إنشاؤها بطاقة تصميمية 150 ألف متر مكعب يوم.

وأضاف أن محطة رافع مياه العكرة بالقنطرة غرب تغذى خزان الرسوة بمدينة بورسعيد، والذى يعد بمثابة خزان احتياطى استراتيجى للمياه تبلغ سعته 50 ألف متر مكعب حيث يكفى الخزان لتعويض النقص وضمان توفير المياه امام محطة الرسوة لمدة 3 ساعات فى حالة حدوث أى أعطال طارئة بمحطة رافع مياه العكرة بالقنطرة غرب.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن خدمة الخط الساخن 125 تتلقى شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاثة على مدار 24 ساعة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن، أو من خلال خدمة الواتساب على الرقم 01206666240، كذلك من خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك .