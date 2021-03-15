شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يحافظ على مكاسبه قبيل بدء اجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين وسط استقرار العائد على سندات الخزانة الأمريكية فضلا عن ترقب اجتماع الاحتياطي الاتحادي.



واستقر العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات اليوم أعلى 1.67%، وهو المستوى الأعلى في نحو عام.



وسوف يبدأ غدا اجتماع الاحتياطي الاتحادي لمناقشة السياسة النقدية في ظل استمرار جائحة كورونا ومحاولة بلوغ الأهداف المحددة لمعدل البطالة والتوظيف والتضخم، وسوف يستمر الاجتماع حتى يوم الأربعاء يليه قرار بشأن الفائدة ثم مؤتمر صحفي لرئيس البنك "جيروم باول".



من جانبها، صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" بأن ارتفاع معدل التضخم في الوقت الحالي ليس بالأمر ذي الأهمية الذي يمكن التركيز عليه، فقد شهدت الولايات المتحدة ارتفاعا في التضخم بنفس المعدل خلال الأعوام الماضية.



وأكدت "يلين" على أن البنك المركزي الأمريكي يمتلك ما يكفي من الأدوات لمواجهة أي ارتفاع مبالغ فيه بالأسعار.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.9 نقطة وأقل مستوى عند 91.5 نقطة.