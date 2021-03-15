شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "أسلاك" تناقش القوائم المالية في 6 أبريل المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة اتحاد مصانع الأسلاك، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، يوم 6 أبريل المُقبل، وذلك للتصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن الجمعية العمومية ستصوت على صرف مبلغ 900 ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.

كذلك ستبحث الجمعية العمومية صرف مبلغ 175 ألف ريال سعودى مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/ 2020.

ومن المُقرر أن تفوض الجمعية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021.

يُذكر أن مجلس إدارة الشركة أوصى بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 35.1 مليون ريال على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2020، بواقع ريال واحد للسهم، وبما يُعادل 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 62.1 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 22.1 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى إرتفاع حجم المبيعات وارتفاع هوامش الربحية الذي ساهم في ارتفاع مجمل الربح على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وانخفاض الإيرادت الإخرى وارتفاع مصروف الانخفاض المحمل خلال الفترة مقابل الانخفاض فى المدينين التجاريين و المخزون وانخفاض مصروف الزكاة.