شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلص خسائره مع استمرار ضغوط الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الإثنين وقلص الخام خسائره في ظل تواصل ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



ولا تزال أسعار الخام في نطاق إيجابي بعد تجاوز "برنت" مستوى 70 دولارا في الآونة الأخيرة مدعوما بالمخاوف التي أعقبت هجمات على منشآت نفطية بالمملكة العربية السعودية.



وأكدت الحكومة السعودية على التزامها بحماية المنشآت النفطية بعد الهجمات الأخيرة مشيرة إلى أنها استهدفت تعطيل إمدادات الطاقة عالميا.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 15:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 91.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.9 نقطة وأقل مستوى عند 91.5 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل/نيسان بحلول الساعة 15:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% إلى 64.5 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 66.4 دولار وأقل سعر عند 64.1 دولار.



وهبطت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/أيار بنسبة 1.6% إلى 68.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 70.03 دولار وأقل سعر عند 67.8 دولار.