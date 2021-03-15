شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض عقب تصريحات محافظ البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين في أعقاب تصريحات محافظ البنك المركزي "فيليب لو" فضلا عن قوة العملة الأمريكية وضغوطها على عملات السلع.



وأفاد "لو" في تصريحات اليوم بأن البنك المركزي سوف يبقي على سياسته النقدية الحالية دون تغيير حتى يرتفع معدل التضخم ويعود الاقتصاد إلى وتيرة توظيف قوية.



وشدد "لو" على ضرورة متابعة بيانات الاستثمارات بالشركات الحكومية والخاصة في أستراليا من أجل مراقبة مدى تعافي الاقتصاد من عدمه.



وأكد "لو" على أن البنك المركزي سيتخذ كافة الأدوات اللازمة والخطوات المناسبة لدعم الاقتصاد وإعادته لمسار التعافي من جائحة كوورنا.



وأوضح أيضا بأنه وفريقه في البنك المركزي يبذلون ما في وسعهم من أجل دعم سوق العمل والاقتصاد بقطاعاته المختلفة بما يتناسب مع مستهدف التضخم.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 0.7713، وسجل أعلى سعر عند 0.7774 في حين يعد أقل سعر سجله عند 0.7713.