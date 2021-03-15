شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع عقب صدور بيانات اقتصادية صينية أفضل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الإثنين رغم ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن تلقى دعما عقب صدور بيانات اقتصادية صينية أفضل من توقعات المحللين.



وكشفت بيانات حكومية عن أن الإنتاج الصناعي الصيني قفز بنسبة 35.1% خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 31.2%، كما ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة الصينية بنسبة 33.8% خلال شهر فبراير/شباط فيما أوضح محللون أن المؤشر سيرتفع بنسبة 32%.



وتعد الصين أكبر مستهلك للنحاس على مستوى العالم، ومن ثم، فإن انتعاش بياناتها الاقتصادية ينعكس إيجابياً على التوقعات بشأن الطلب.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.8 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 91.5 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 14:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 4.14 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر عند 4.19 دولار وأقل سعر عند 4.11 دولار.