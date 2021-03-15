شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للأسهم الأمريكية في بداية تداولات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الإثنين على نحو إيجابي مع ترقب الأسواق لاجتماع الاحتياطي الاتحادي ااذي سيبدأ غدا.



من جانبها، صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" بأن ارتفاع معدل التضخم في الوقت الحالي ليس بالأمر ذي الأهمية الذي يمكن التركيز عليه، فقد شهدت الولايات المتحدة ارتفاعا في التضخم بنفس المعدل خلال الأعوام الماضية.



وأكدت "يلين" على أن البنك المركزي الأمريكي يمتلك ما يكفي من الأدوات لمواجهة أي ارتفاع مبالغ فيه بالأسعار.



هذا، وسوف يبدأ غدا اجتماع الاحتياطي الاتحادي لمناقشة السياسة النقدية في ظل استمرار جائحة كورونا ومحاولة بلوغ الأهداف المحددة لمعدل البطالة والتوظيف والتضخم، وسوف يستمر الاجتماع حتى يوم الأربعاء يليه قرار بشأن الفائدة ثم مؤتمر صحفي لرئيس البنك "جيروم باول".



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 14:14 بتوقيت جرينتش بنسبة تقل عن 0.1% (ما يعادل 3 نقاط) إلى 32780 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 55 نقطة) إلى 13375 نقطة، في حين استقر "إس أند بي 500" عند 3943 نقطة.