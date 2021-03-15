شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد دبي يفاجئ خريجي «جامعة حمدان الذكية» برسالة تهنئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

هنّأ سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الرئيس الأعلى لـ «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، خريجي الجامعة ضمن الدفعتين العاشرة والحادية عشرة لبرامج الماجستير والبكالوريوس والدبلوم في كليات «إدارة الأعمال والجودة» و«التعليم الإلكتروني» و«الدراسات الصحية والبيئية»، والدفعة الأولى من طلبة الدكتوراه، بتخرجهم، برسالة فاجأ بها سموّه 516 خريجاً، عبر البريد الإلكتروني خلال حفل التخريج الذي عُقد اليوم، عن بُعد. مؤكداً سموّه اعتزاز الجامعة بخريجيها، ومتمنياً لهم التوفيق والتميز في مستقبلهم.

وأعرب الخريجون عن سعادتهم الغامرة بهذه اللفتة الكريمة، ومتابعة سموّه المستمرة وتشجيعه الدائم لطلبة وطالبات الجامعة ضمن مختلف التخصصات، إذ تأتي لتعكس مدى حرص القيادة الرشيدة على تحفيز الطاقات الإيجابية والعقول المبدعة، مؤكدين بالغ اعتزازهم بهذه الرسالة الغالية، وجاء نصها: «يسعدني أن أشاركك فرحة يوم التخرج، ويسرّني أن أؤكد لك أن جامعتك فخورة بك وبنجاحك المستحق، مع أطيب تمنياتي بمستقبل زاهر».

وعُقد حفل التخريج تحت رعاية كريمة من سموّ ولي عهد دبي، بحضور الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، وأعضاء مجلس الأمناء، حيث جرت مراسم الحفل عن بُعد، ضمن حدث يعد الأول في المنطقة، وباستخدام أحدث التقنيات الاتصال المرئي والعرض السينمائي، متضمناً تخريج الدفعة الأولى من طلبة الدكتوراه للمرة الأولى.

الحفل الذي بثته مختلف المنصات الرقمية، حضره الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية، وأولياء الأمور والدارسون والخريجون، وسط إشادة واسعة بالجهود السبّاقة التي تقودها الجامعة، لتوظيف التكنولوجيا في ضمان استمرارية العملية التعليمية، وتخريج جيل جديد من المبتكرين ورواد الأعمال وقادة المستقبل.

وتضمن الحفل الاحتفاء بتخريج الدفعة الأولى من طلبة الدكتوراه، وضمت 8 خريجين، 3 من «كلية إدارة الأعمال والجودة» و3 من «كلية الدراسات الصحية والبيئية» و2 من «كلية التعليم الإلكتروني». كما احتفى بتخريج 360 دارساً في برامج الماجستير و146 في برامج البكالوريوس، ودارسَيْن من برامج الدبلوم، وتسلّموا جميعاً شهاداتهم باستخدام تقنية «بلوك تشين»، استكمالاً لنجاح الجامعة، كونها الأولى عربياً في تبنّي هذه التقنية المتطورة، التي تتيح للخريجين مشاركة الشهادات الأكاديمية والدرجات العلمية، عبر منصات التواصل، ومع المعاهد التعليمية وجامعات التعليم العالي في أي زمان ومكان.

وأعرب الفريق ضاحي خلفان، عن خالص شكره وعظيم امتنانه لسموّ الشيخ حمدان بن محمد، لدعمه وتوجيهاته المستمرة التي كان لها بالغ الأثر في الارتقاء بمكانة الجامعة ورِفعة شأنها بين نظيراتها. مثمّناً الرؤية الثاقبة لسموّه التي جعلت الجامعة منارةً للأجيال الجديدة تنهل منها العلم والمعرفة لخدمة الإمارات والعالم العربي.

وتوجّه بالتهنئة إلى خريجي الدفعتين الذين ينضمون إلى ركب خريجي الجامعة التي انطلقتْ في مسيرة التميز ضمن التعليم الذكي منذ نحو عقدين، حققت خلالها إنجازات غير مسبوقة، تمثل بمجملها محطات فارقة في مسار تطوير التعليم العالي محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وقال «نحتفل بتخريج دفعتين جديدتين من المتميزين، الذين نعدّهم ثمرةً متجدّدة للمبدأ الذي تتبنّاه الجامعة، والمُتمثل في «رُوَّاد أعمالٍ لا طلاّب وظائِف»، وتسعى به إلى تأهيل الخريجين ليكونوا قوة مُحرّكة لمسيرة التطوير والتنمية، عملاً بالتوجيهات السديدة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز الاستثمار في طاقات الشباب كونهم يمثلون مصدر الطاقة الحقيقي لدولة الإمارات وثروتها المتجددة وقلبها النابض. وأؤكد التزامنا بتبنّي كل الإجراءات والتدابير والأساليب الداعمة لمبدئنا، وفي مقدمتها بناء المهاراتِ التخصصية، التي تمثل حجرَ الزاوية في إعداد شباب مؤهلين لتوجيه دفة التقدم والنماء بكفاءةٍ واقتدار».

واختتم ضاحي خلفان «نحتفل هذا العام بتخريج أول دفعة من حَمَلة درجة الدكتوراه في مختلف التخصصات الأكاديمية، بِما لهذه الشهادة من قيمة أكاديميّة وعلميّة مرموقة. تأكيداً لتوافر الفرص الأكاديميّة أمام الراغبين بمتابعة دراساتهم العُليا. وتعزيز ثقافة البحثِ العلمي، وترسيخ ريادة الجامعة في الأوساطِ الأكاديميّة».

بناء المهارات

وفي كلمته هنّأ الدكتور منصور العور الخريجين وقال: «نثبت مجدداً أنّ شهادة جامعة حمدان بن محمد الذكية، دليلٌ دامغٌ على امتلاك المهارات والمعارف والرؤى المطلوبة لخوض المنافسة العالمية بكفاءة واقتدار، وهو ما نسعى إليه منذ تأسيس جامعتنا التي باتت بيت الجودةِ وقاطرة بناء مهارات تواكب مستقبل الأعمال، عملاً بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد، في الارتقاء بجودة التعليم ونوعيته لتعزيز مسيرتنا نحو المستقبل.»

واختتم قائلاً«يكتسب هذا الحفل أهمية خاصة كونه يشهد الاحتفاء بالدفعة الأولى من حملة شهادات الدكتوراه من مختلف تخصصات الجامعة التي استثمرت على مدى نحو عقدين من الزمن في التعليم الذكي.. وأرست دعائم متينة لنشر ثقافة التعلم مدى الحياة، لتقدم إلى سوق العمل نخبة الكفاءات البشرية المتميزة». مؤكداً أن نجاح الخريجين مرهون بتوظيف المهارات والمعارف التي اكتسبوها خلال رحلتهم الدراسية في خدمة الوطن، ومنوهاً بالتزام الجامعة بتقديم الدعم لكل باحثٍ عن التميز الأكاديمي والعلمي والإبداعي.

يذكر أنّ إجمالي خريجي «كلية إدارة الأعمال والجودة» 379 خريجاً وخريجة في كل البرامج، في حين وصل خريجو «كلية الدراسات الصحية والبيئية» وكلية التعليم الإلكتروني إلى 107 و 30 على التوالي.