شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه تهمة «التجسس والدعاية المضادة» للسائح الفرنسي المسجون في إيران والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

قال أحد محامي الدفاع عن بنجامين برير السائح الفرنسي الذي ألقي القبض عليه في إيران قبل عشرة أشهر في تصريح صحفي الاثنين، إن موكله يواجه اتهامات «بالتجسس والدعاية ضد النظام». وأضاف المحامي سعيد دهقان: «وجه إليه اتهام بالتجسس وآخر بالدعاية ضد الجمهورية الإسلامية يوم الأحد 15 مارس»، مشيراً إلى أنه قد يُحكم على برير بالسجن لفترة طويلة. وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أكدت احتجاز مواطن فرنسي في إيران، قائلة إنها تتابع الموقف. وأشار دهقان إلى أن برير البالغ من العمر 35 عاماً اعتُقل بعدما أطلق طائرة مسيرة مزودة بكاميرا في الصحراء بالقرب من الحدود بين تركمانستان وإيران. وأضاف دهقان: «قدمنا دفاعه الأخير أمس. اتهامه بالتجسس بسبب التقاط صور في مناطق محظورة»، وقال: «يقبع في سجن وكيل آباد بمدينة مشهد. إنه بصحة جيدة ويمكنه التواصل مع محاميه، ويستفيد من الحماية القنصلية ويتواصل مسؤولو السفارة الفرنسية معه بانتظام». وأضاف أن برير يواجه اتهام «الدعاية ضد النظام» بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه إن «الحجاب إلزامي في الجمهورية الإسلامية بخلاف دول إسلامية أخرى». وأردف دهقان: «أنا وزملائي (في فريق الدفاع) نعتقد أن هذه الاتهامات باطلة ولا أساس لها، لكن علينا أن ننتظر حتى يجري القاضي تحقيقاً كاملاً في الأيام القليلة المقبلة، ويعلن حكمه».