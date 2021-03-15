شكرا لقرائتكم خبر عن تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية ينطلق 26 مارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يقدم تحدّي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية، فرصة رائعة لعشاق هذه الرياضة الممتعة في المنطقة؛ وذلك للانضمام إلى الحدث الأسطوري الذي يقام في وقت لاحق من هذا الشهر. ويستعد ممارسو رياضة الدراجات للمشاركة في السباق الرائع الذي يقام يوم 26 مارس/ آذار الجاري 2021، وينطلق سباق 92 كم وينتهي في استاد دبي الرياضي الدولي في مدينة دبي الرياضية، كما يأخذ السباق محبي ممارسة الرياضة في الأجواء المفتوحة عبر شوارع المدينة للاستمتاع بالمناظر المذهلة لمنطقة معرض إكسبو دبي 2020 والقرية العالمية الشهيرة. ولمساعدة الدراجين على الارتقاء بأدائهم ورفع مستوى لياقتهم استعداداً للسباق، أقيمت سلسلة من الجولات التدريبية في مضمار القدرة المخصص للدراجات في دبي.

ولضمان سلامة راكبي الدراجات المشاركين وعافيتهم، وضع منظمو تحدّي سبينس دبي 92 للدراجات العديد من الإجراءات ليمنحوا الجميع خلال السباق تجربة رائعة، مع توفير بيئة آمنة لممارسي ركوب الدراجات في دبي خلال فترة الجائحة. وسيُطلب من جميع الرياضيين الخضوع لفحص إلزامي لدرجة حرارتهم عند الوصول إلى المنطقة الرئيسية من موقف السيارات، وستتوفر معقمات اليدين في جميع نقاط التوقف، ومن ضمنها خط البداية وخط النهاية.

يشهد الحدث مشاركة محدودة لهذا العام، كما أن الموظفون سيحضرون ضمن فعاليات السباق أيضاً؛ لضمان ارتداء أقنعة الوجه دائماً عندما لا يكون المشاركون في السباق على دراجاتهم. وعلى الرغم من عدم وجود قرية المشجعين أو حضور المشاهدين إلى الحدث العام، فلا يزال بإمكان عشاق ركوب الدراجات الاحتفاء بالفائزين من خلال الجوائز الافتراضية لسباق تحدّي سبينس دبي 92 للدراجات. وقال ستيوارت هويسون، مدير السباق: «نحن متشوقون للترحيب بممارسي رياضة ركوب الدراجات التي تشهد اهتماماً متزايداً في المنطقة، يوم 26 مارس/ آذار الجاري، ومشاهدتهم وهم يتنافسون في التحدي الشهير في شوارع دبي المذهلة». وأضاف: «كان هناك الكثير من الترقب لنسخة 2021 من الحدث. وستركز هذه الدورة الخاصة من تحدّي سبينس دبي 92 للدراجات على تقديم تجربة رائعة لا تُنسى من خلال الخيارات المتنوعة للرياضيين، وإدراج فئات جديدة كلياً على مسار السباق، والتي لم تكن متاحة في السابق لراكبي الدراجات. تقوم خطة العمل على توفير بيئة آمنة للجميع؛ لذلك يمكن لمجتمع راكبي الدراجات الذي يشهد توسعاً في المنطقة الاستمتاع بركوب دراجاتهم في شوارع دبي بأمان وسلامة».

يُقام التحدي تحت رعاية مجلس دبي الرياضي وبالشراكة مع سبينس وإذاعة دبي 92، وهو أحد السباقات الرياضية المتميزة على مستوى منطقة الشرق الأوسط؛ حيث يستقطب عادة الآلاف من الدراجين من جميع أنحاء العالم. وكان الحدث قد احتفل بالذكرى السنوية العاشرة لانطلاقه في عام 2019؛ وذلك بمشاركة 1500 راكب دراجة في ثلاث جولات تراكمية وحضور 2500 متنافس في السباق النهائي.