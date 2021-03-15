شكرا لقرائتكم خبر عن «كونميبول» يعلن إقامة بطولة كوبا أمريكا بعشرة منتخبات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الباراجواي - رويترز

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) الاثنين، أن كأس كوبا أمريكا ستقام هذا العام بمشاركة عشرة منتخبات فقط، بعد أن ألغى الاتحاد خططاً لاستبدال منتخبَي أستراليا وقطر بعد انسحابهما بسبب ارتباطات قارية. وقال «كونميبول» في بيان: «كما جرت العادة، وجه اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم الدعوة لمنتخبات من اتحادات أخرى للمشاركة، ولكن تداعيات وباء كورونا على كرة القدم العالمية عرقلت مشاركة هذه المنتخبات في كوبا أمريكا». وكان «كونميبول» قد بحث توجيه الدعوة لمنتخبات أخرى، لاستبدال منتخبَي أستراليا وقطر، لكنه عدل عن قراره، بسبب جدول المباريات المزدحم بالفعل في جميع أنحاء العالم. وكان من المقرر أن ينضم منتخبا أستراليا وقطر لعشرة فرق من أمريكا الجنوبية في البطولة التي تستضيفها الأرجنتين وكولومبيا مناصفةً في يونيو/حزيران ويوليو/تموز من هذا العام، بعد أن تأجلت من العام الماضي بسبب الجائحة. وانسحب منتخب قطر بعد أن قرر الاتحاد الآسيوي للعبة «تأجيل المباريات المتبقية من الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 إلى يونيو المقبل»، بسبب استمرار تأثير تداعيات جائحة كوفيد-19، وستتصادم هذه المواعيد الجديدة مع كأس كوبا أمريكا، ومنتخب أستراليا مثل نظيره القطري من أعضاء الاتحاد الآسيوي، وسيتأثر أيضاً بهذا التأجيل. ومن المقرر أن تقام نسخة هذا العام من كوبا أمريكا في بلدين لأول مرة في تاريخها، حيث ستقام المجموعة الشمالية في كولومبيا، والجنوبية في الأرجنتين. وتضم المجموعة الجنوبية الأرجنتين وبوليفيا وأوروجواي وباراجواي وتشيلي، وستقام المباراة الافتتاحية بين الأرجنتين وتشيلي في بوينس آيرس في 13 يونيو/حزيران. وتضم المجموعة الشمالية كولومبيا والبرازيل والإكوادور وفنزويلا وبيرو، وسيقام النهائي بمدينة بارانكيلا في كولومبيا يوم 10 يوليو/تموز، ويتأهل أول أربعة منتخبات من كل مجموعة إلى دور الثمانية.