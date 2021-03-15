شكرا لقرائتكم خبر عن البطولة العمالية تدخل الأدوار الإقصائية ونهائيات القدم 2 إبريل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة عن قائمة الفرق المتأهلة للدور الثاني من بطولة كرة القدم التي تنظمها ضمن فعاليات النسخة الرابعة من البطولة الرياضية العمالية، بحسب نتائج القرعة التي أجرتها الهيئة في مقرها، أمس الاثنين، بحضور سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، وطارق سالم الحنبشي رئيس مجلس إدارة شركة ريتش تارجت، الشركة المنظمة للبطولة، ومسؤولي الهيئة، وممثلين عن الفرق المشاركة، وبثتها مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضح سالم القصير أن الهيئة قد بدأت الاستعدادات للبطولة العمالية الرياضية في نسختها الخامسة، مؤكداً أن البطولة تمكنت من مد جسور الثقة بين الفرق المشاركة كافة، وأضاف: «أتاحت البطولة الفرصة أمام الشركات والهيئات المشاركة فيها، لأن تعمل على تأسيس علاقات فيما بينها، كما أسهم تفي تعزيز الشفافية بين العمال وأصحاب العمل، وتقوية العلاقات الإنسانية فيما بينهم، وهو ما نطمح إليه في الهيئة، بأن نحول البطولة إلى أشبه بملتقى سنوي يجمع الشركات العاملة تحت سقف واحد، بحيث نعمل من خلاله على تعزيز علاقات التعاون والتعارف فيما بينها». وشكر طارق الحنبشي هيئة تطوير معايير العمل لإطلاقها مبادرة البطولة الرياضية العمالية وتعاونها مع الشركة المنظمة لتوفير جميع احتياجات البطولة، وتسهيل دور الشركة المنظمة للبطولة، مؤكداً حرص الشركة المنظمة على أن تخرج البطولة بأرقى المستويات التنظيمية والإدارية بما يتواءم مع ما تبذله الفرق المشاركة من جهد ومهارات احترافية عالية، تؤهلها للرقي بالمنافسات إلى مستوى احترافي. وأسفرت القرعة عن توزيع مباريات الفرق المتأهلة لدور الثمانية التي ستقام، الجمعة، 19 مارس/ آذار، كما يلي: سيلتقي فريق جمعية الشارقة التعاونية مع فريق سكينوفا، وفاست مع مجموعة إنجازات وأدنوك مع هيئة الشارقة للآثار وبيرجيري مع فريق أصباغ ناشيونال وهو بطل الدوري السابق. وستلعب الفرق الأربعة المتأهلة يوم 26 مارس/ آذار، في حين تقام المباريات النهائية لكرة القدم يوم 2 إبريل/ نيسان. وكانت بطولة كرة الطائرة بدأت بلعبة فاز فيها فريق بيجمارت على فريق النهدة 2-0، أما كرة السلة فأسفرت المباريات الخمس عن فوز فريق «إم بي بي إل» على فريق أبو شغارة بنقطة واحدة 65-64، وفريق «إل أي أو ايفينس راك» على «إس بي إل» 79-71، وبلوسومينج على أدنوك 56-50، وفريق سترايك على فاست 74-71 وأوراجون على «دي 74» 77-54. وفي الكريكيت أسفرت المباريات الأربع عن فوز فريق بيئة الشارقة على فريق دبا الحصن، وفي لعبة أخرى فاز فريق بيئة الشارقة نفسه على أدنوك الشارقة. وفاز فريق هيئة الشارقة للآثار على أدنوك عجمان، كما فاز «أو بي إس اتوماتيف» على الشارقة الإنسانية. وعلى جانب آخر، تواصلت منافسات الهوكي، وشهدت الجولة السادسة 18 مباراة جرت في أجواء من القوة والندية والإثارة، وأسفرت عن فوز فريق «يو أي أي فالكونز فيلد هوكي كلوب- جرين على فريق يونيتد اميريتس هوكي كلوب- وايت 2-1، ويونيتد اميريتس هوكي كلوب كولور على شارقة تايجرز هوكي كلوب 2-1، وخليفة هوكي كلوب فجيرة على شارقة تايجرز انديا هوكي كلوب- بلاك 2-0، وتعادل خليفة هوكي كلوب فجيرة مع يونيتد اميريتس هوكي كلوب كولور 2-2، وكذلك يو اي اي فالكونز فيلد هوكي كلوب- جرين مع شارقة تايجرز انديا هوكي كلوب- بلاك 0-0، وخليفة هوكي كلوب فجيرة مع يونيتد اميريتس هوكي كلوب- وايت 1-1، ويونيتد اميريتس هوكي كلوب كولور مع شارقة تايجرز انديا هوكي كلوب- بلاك 0-0. وفاز فريق يو اي اي فالكونز فيلد هوكي كلوب- جرين على يونيتد اميريتس هوكي كلوب كولور 3-1، وشارقة تايجرز انديا هوكي كلوب- بلو على شارقة تايجرز هوكي كلوب 4-0، ويو اي اي فالكونز فيلد هوكي كلوب- جرين على دبي هوكي كلوب 2-1، وخليفة هوكي كلوب فجيرة على انجلو انديان هوكي كلوب 1-0، ودبي هوكي كلوب على شارقة تايجرز انديا هوكي كلوب- بلاك 1-0، وانجلو انديان هوكي كلوب على شارقة تايجرز هوكي كلوب 2-1. كما فاز فريق شارقة تايجرز انديا هوكي كلوب- بلو على دبي هوكي كلوب 2-1، وتعادل خليفة هوكي كلوب فجيرة مع يو اي اي فالكونز فيلد هوكي كلوب- جرين 0-0، وانجلو انديان هوكي كلوب مع يو اي اي ماستر هوكي كلوب 1-1، وفاز دبي هوكي كلوب على شارقة تايجرز هوكي كلوب 2-0، وفاز دبي هوكي كلوب ايضاً على يو اي اي ماستر هوكي كلوب 4-0.