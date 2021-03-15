شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الفضلي يحرز ذهبية موسكو جراند سلام للجوجيتسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت، الأحد، منافسات الجولة الثالثة من النسخة السادسة لبطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو التي أقيمت في صالة كروكس سيتي بالعاصمة الروسية موسكو، بمشاركة 222 لاعباً ولاعبة من 15 دولة في فئات الأحزمة البنفسجي، والبني، والأسود للبالغين والأساتذة، من الرجال والسيدات، وذلك في ظل تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة، حفاظاً على صحة اللاعبين ووقايتهم من جائحة كورونا.

وفي إنجاز جديد لرياضة الإمارات نجح البطل الإماراتي عمر الفضلي في إحراز الميدالية الذهبية بتلك البطولة في وزن 62 كجم للحزام البنفسجي، بعد فوزه في 3 نزالات متتالية، عن جدارة واستحقاق. وكان عمر الفضلي هو اللاعب العربي والإماراتي الوحيد الذي شارك في البطولة، بمبادرة شجاعة منه، حرص خلالها على السفر في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، وخضع لكل الإجراءات الاحترازية المتبعة في البروتوكول الصحي لمنظمي البطولة، وقبل ذلك كان قد استعد لها بشكل جيد أهله للفوز في كل نزالاته، والحصول على الميدالية الذهبية الدولية الأولى له بعد جائحة كورونا.

وأشاد عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي بنجاح البطولة، وانتظام روزنامة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو حول العالم، على الرغم من الظروف الصحية الاستثنائية التي يمر بها العالم، مشيراً إلى أن الإمارات وبفضل قيادتها الرشيدة وبرامجها المميزة في مواجهة الجائحة، نجحت في تحويل التحدي إلى قصص نجاح تحققها كل يوم، وأنها تقود العالم حالياً من خلال هذه السلسلة من البطولات للتعافي من جائحة كورونا.

وعبر طارق البحري مدير جولات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو عن ارتياحه لسير الأمور وفق الخطة المرسومة، وللنجاح الكبير الذي تحققه الرابطة يوماً بعد يوم في الانتصار على تحدي كورونا، مشيراً إلى أنه بعد نجاح جولة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، وجولة ريو دي جانيرو، جاء الدور على جولة موسكو التي أعددنا لها بشكل جيد مع الشركاء المحليين هناك، وسوف تكون المحطة القادمة في جولات جراند سلام خلال يومي 2 و3 إبريل/ نيسان المقبل في العاصمة الحبيبة أبوظبي. وقال الفضلي: أهدي هذا الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الراعي والداعم الأول لرياضة الجوجيتسو في الإمارات، وأتوجه بالشكر والتقدير إلى عبد المنعم الهاشمي على اهتمامه ومتابعته لي، ولكل اللاعبين في المنتخب الوطني، وعلى تشجيعه الدائم لنا. وكان أمس الأول شهد على نفس الصالة إقامة إحدى جولات الدوري الدولي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو لفئتي «البدلة» و«دون البدلة» في العاصمة الروسية موسكو، ضمن جولات التصنيف الدولية التي تنظمها الرابطة بالتعاون مع اللجان المحلية في محطاتها المعتمدة وشارك فيها 559 لاعباً ولاعبة من أبرز نجوم اللعبة من 9 دول، وتم السماح بالمشاركة فيها لكافة الفئات، الناشئين والشباب والكبار والأساتذة وجميع الأحزمة، وبعد منافسات قوية تم توزيع 128 ميدالية ذهبية لأصحاب المركز الأول، و123 ميدالية فضية لأصحاب المركز الثاني، و96 ميدالية برونزية لأصحاب المركز الثالث، وفازت أكاديميتىا اليانز ولوتس بجائزة الأفضل على مستوى الأكاديميات.