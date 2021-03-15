شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الاثنين 15-3- 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الإثنين 15-3- 2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار في تعاملات اليوم، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى وهى كالتالي:

الجنيه المصرى يعاود الارتفاع أمام الدولار في تعاملات البنوك اليوم

ارتفعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بالبنوك المصرية، مدعوما بالتقارير الإيجابية من المؤسسات الدولية بشأن الاقتصاد المصري أبرزها تثبيت مؤسسة فيتش لتصنيف مصر الإئتماني رغم استمرار جائحة كورونا.

البنك المركزى: 29.6 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2020

قال البنك المركزى المصرى، إن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج سجلت خلال السنة الميلادية 2020 (عام على جائحة كورونا) ارتفاعاً ‏‏‏بمعدل 10.5%‏ بنحو 2.8 مليار دولار لتسجل نحو 29.6 مليار دولار (مقابل نحو 26.8 مليار دولار خلال السنة الميلادية 2019).

التعاون الدولى: المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية بقطاع التموين تعزز الأمن الغذائي

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مشروع المركز الإقليمى لتكنولوجيا تداول الحبوب، يعد من أهم المشروعات التى نفذها الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، فى إطار المشروعات الممولة من المنحة الإماراتية المخصصة لتنفيذ 25 صومعة بقيمة 300 مليون دولار، مشيرة إلى أن المركز تم تنفيذه ليصبح مركزًا إقليميًا للتدريب وإعداد الكوادر فى مجال تكنولوجيا تخزين الحبوب وإدارة وتشغيل الصوامع.

وزيرة التخطيط: مصر حققت الـمُؤشّرات التي حدّدتها رؤية 2030

شاركت اليوم، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية (عبر خاصية الفيديو كونفرانس) في ندوة "أهداف التنمية المستدامة بعد جائحة كورونا" التي ينظمها برنامج دراسات التنمية المستدامة بمكتبة الإسكندرية.

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية اليوم.. ورأس المال يفقد 7.8مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 7.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 680.630 مليار جنيه.

جهاز تنمية المشروعات: نتوسع في تمويل مشروعات المرأة في الريف والصعيد

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الحكومة المصرية تولى اهتماما كبيراً ببرامج دعم وتمكين المرأة لزيادة قدرتها على المساهمة بفعالية فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

رئيس هيئة الاستثمار: حجز 100% من وحدات المنطقة الصناعية ببنها وميت غمر

قال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه تم حجز جميع الوحدات التي تم طرحها بالمرحلة الثانية للوحدات كاملة التشطيب والمرافق بالمنطقة الاستثمارية الصناعية ببنها وميت غمر، حيث تم حجز 147 وحدة ببنها.