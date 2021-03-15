أخبار البورصة اليوم الاثنين 15-3-2021

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 15-3-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 7.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 680.630 مليار جنيه.





إيقاف تداول 44 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 44 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ المجموعة المصرية العقارية، دايس للملابس الجاهزة، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العبور للاستثمار العقاري، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، دلتا للإنشاء والتعمير، سبيد ميديكال، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، العالمية للاستثمار والتنمية، الدلتا للسكر، المصرية للدواجن، التعمير والاستشارات الهندسية، ريكاب للاستثمارات المالية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، العامة لاستصلاح الأراضي، المتحدة للإسكان والتعمير، أصول للوساطة في الأوراق المالية، العربية للصناعات الهندسية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ راية القابضة للاستثمارات المالية، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، الدولية للمحاصيل الزراعية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، الإسماعيلية مصر للدواجن، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، القناة للتوكيلات الملاحية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي-نيوداب، برايم القابضة للاستثمارات المالية، العامة لصناعة الورق-راكتا، العامة لمنتجات الخزف والصيني، راية لخدمات مراكز الاتصالات، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، جلاكسو سميثكلاين، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، اسيك للتعدين-اسكوم.



البورصة تخسر 7.8 جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 7.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 680.630 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 540.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 40.9 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.29% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.71%، والعرب على 7% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.55% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.44%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 31.2 مليون جنيه، 913.4 ألف جنيه، 6.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 12.6 مليون جنيه، 4.7 مليون جنيه، 21.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.6%، ليغلق عند مستوى 11222 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.83% ليغلق عند مستوى 2197 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 13697 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 4306 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.71% ليغلق عند مستوى 2143 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.25% ليغلق عند مستوى 3141 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 1406 نقطة.

وصعدت أسهم 21 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 142 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة.

دايس

أعلن رئيس البورصة المصرية، تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال اللجلسة الاستشكافية على دايس للملابس الجاهزة، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المجموعة المصرية العقارية، كما أعلنت هيئة الرقابة المالية إيقاف التعامل على سهم شركة دايس للملابس الجاهزة ولحين قيام الشركة بالرد على استفسارات الهيئة مع إلغاء العمليات المنفذة بجلسة اليوم الاثنين، وإلغاء جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر الإعلان.





تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة الشركة المجموعة المصرية العقارية 20 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بنفس الشركة 91523 سهم، وباع مساهم رئيسي بذات الشركة 2.3 مليون سهم، كما باعت إدارة شركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف 42 ألف سهم، فيما اشترى مساهم رئيسي بشركة مطاحنة ومخابز شمال القاهرة 2346 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة المجموعة المصرية العقارية 837.7 ألف سهم، كما اشترى مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 21 سهم.

أعلنت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، زيادة شركة بين الخبرة القابضة-كامار حصتها بالشركة من 13.061% إلى 16.645%، بعد شراء 37.6 مليون سهم بسعر 1.432 جنيه بقيمة إجمالية 53.9 مليون جنيه، منوهة إلى أنه تم تنفيذ الصفقة من خلال شركة أصول لتداول الأوراق المالية.





جلاكسوقالت شركة جلاكسو سميثكلاين، إنه لا يوجد مبرر للموافقة على طلب اكديما بتمكينها من إجراء الفحص النافي للجهالة على الشركة بناءً على ما جاء في خطاب المساهم الرئيسي، والذي أفاد بأنه بعد انتهاء المفاوضات مع شركة حكمة، فأن المساهم الرئيسي في الوقت الحالي يركز جهوده في تحسين واستقرار أوضاع تشغيل الشركة وتوريد الأدوية ومنتجات العناية بالصحة للمرضى وكذلك يقوم بمراجعة خياراته الاستراتيجية بشأن استثماراته وأنه ليس على استعداد حاليًا لبيع حصته في الشركة.





سبيد ميديكالأعلنت شركة سبيد ميديكال، موافقة مجلس الإدارة على اعتماد دراسة القيمة العادلة لشركة مستشفى الصفوة الجديدة التخصصي والمعدة بواسطة المستشار المالي المستقل شركة سوليوشن للاستشارات المالية، واعتماد تقرير مراقب الحسابات والخاص بدراسة القيمة العادلة لسهم شركة مستشفى الصفوة الجديدة التخصصي.





ارابيا انفستمنتسأعلنت شركة أرابيا انفستمنتس هولدنج، اجتماع مجلس الإدارة للموافقة بالإجماع على الاشتراك في زيادة رأس مال شركة يو اي فيناناس إحدى الشركات التابعة لشركة أرابيا بقيمة 20 مليون جنيه تبلغ نسبة أرابيا انفستمنتس هولدنج 99.99% من رأس مال الشركة، كما وافقت بالإجماع على دراسة الفرص الاستثمارية في قطاع السيارات مع تفصيل دراسة الحصول على توكيل إحدى الشركات المنتجة خلال التنفيذ.





ايجيترانسأعلنت الشركة المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، موافقة مجلس الإدارة، على عدم توقيع أي اتفاق ملزم مع شركة اتش ايه يوتيليتيز هولدينج بي في المالكة لشركة اتش ايه يوتيليتيز بي في الهولندية، إلا بعد إعداد تقييم عادل لأسهم الشركة مقدمة الطلب وشركة إيجيترانس من خلال مستشار مالي مستقل مقيد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، كما وافق المجلس على عدم توقيع أي اتفاق ملزم أيضاً إلا بعد إعداد دراسة قانونية كاملة للشركة مقدمة الطلب وتكليف إحدى شركات بنوك الاستثمار لتقديم الخدمات الفنية المتخصصة بشأن الطلب المقدم من الشركة الهولندية.