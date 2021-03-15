شكرا لقرائتكم خبر عن موانئ دبي العالمية تحتفل بأول 10 آلاف حركة في نظام «بوكس باي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية بالتعاون في مشروع مشترك يسمى نظام «بوكس باي» مع مجموعة «إس إم إس» الألمانية المتخصصة في مجال الهندسة الصناعية عن اتمام أول 10,000 حركة للحاويات في نظام «بوكس باي» لتخزين الحاويات على المنصات المرتفعة في ميناء جبل علي.

ويؤكد هذا الإنجاز نجاح المنصة التجريبية لهذه التقنية المبتكرة ويبرهن على امكانية إجراء تغييرات جذرية في طريقة مناولة الحاويات في الموانئ حول العالم..وقد تم الانتهاء من بناء منصة الاختبارات العملية التي تستوعب 792 حاوية في يوليو من العام الماضي في محطة الحاويات 4 بميناء جبل علي بدبي.

وتعد «بوكس باي» نظاما آليا حاصلا على براءة اختراع لمناولة الحاويات يعتمد على تخزين الحاويات في طوابق مرتفعة تصل إلى 11 طابقًا على أرفف فولاذية..ويتسم هذا النظام بطاقة استيعابية تتجاوز ثلاثة أضعاف الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات التقليدية وبالتالي يمكن تقليل مساحة المحطات بما يصل إلى 70 بالمائة..وقد تم تصميم هذا النظام للعمل بشكل آلي والمساعدة على الوصول إلى أي حاوية بشكل فردي دون تحريك الحاويات أخرى.

ويعتمد النظام التقليدي في مناولة الحاويات على تخزين الحاويات في صفوف بعضها فوق بعض وهو ما يستلزم عادةً تحريك الكثير من الحاويات من مكانها من أجل الوصول إلى الحاويات الموجودة على المنصات الأقل ارتفاعًا..وتم تصميم نظام «بوكس باي» بصورة تسمح بإدارته بالطاقة الكهربائية بشكل كامل ويمكن تشغيله بالطاقة الشمسية من خلال تركيب الألواح الشمسية فوق سطحه.

وتم تطوير التكنولوجيا المستخدمة في «بوكس باي» في الأصل من قبل مجموعة «إس إم إس» بغرض مناولة اللفائف المعدنية التي يصل وزنها 50 طنًا في أرفف بارتفاعٍ يصل إلى 50 مترًا، وسيُعرض هذا النظام على الجمهور في معرض إكسبو 2020 بدبي في شهر أكتوبر المقبل.

وقال سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية إن إنجاز أول 10 آلاف حركة للحاويات يبرهن على أن مفهوم نظام «بوكس باي» يعمل على أرض الواقع، وتتميّز هذه التكنولوجيا بامكانية لإحداث تغيير جوهري في كيفية عمل الموانئ ومحطات الحاويات حول العالم..معتبراً أن نظام «بوكس باي» يضيف القيمة لعمليات موانئ دبي ولعملائها ويؤكد نقاط القوة التي تتمتع بها المجموعة كمزود عالمي لحلول اللوجستيات الذكية والمبتكرة.

من جهته قال ماتياس دوبنر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بوكس باي» إن الشركة أحرزت تقدماً هائلاً في إعداد النظام في محطة الحاويات 4..وفي العادة عند إنشاء مصنع أو نظام جديد ينبغي أولاً إجراء اختبارات عملية لمعرفة المجالات التي تتطلب المزيد من التحسينات الإضافية خاصةً عندما يكون النظام الذي تم تطويره هو الأول من نوعه كما في «بوكس باي»..لافتاً الى قيامهم على نحو مستفيض بتحليل المعلومات التي تم جمعها من خلال نظام إدارة المستودعات في المجموعة بهدف تعزيز مصداقية هذه التكنولوجيا.

وقال كلاوس بويجلر المدير العام للموقع في شركة (AMOVA GmbH) التابعة لمجموعة «إس إم إس» إن إنشاء النظام الجديد خلال عام واحد فقط يعد أمرًا مثيرًا للإعجاب، وتبقى سلامة فرق العمل في الموقع أولويتهم ولم تتعرض لأي حادث طوال مرحلتي التجميع والتركيب ولا حتى لأي جرح بسيط في الإصبع.