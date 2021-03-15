شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام «ذا بليس بيزنس سنتر» إلى مجتمع «مركز دبي للسلع» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

رحّب مركز دبي للسلع المتعددة، بانضمام «ذا بليس بيزنس سنتر» وهي منصّة بالشراكة مع مجلس الأعمال الأوكراني تتخصص في توفير حلول مساحات الأعمال، إلى مجتمع أعماله المزدهر. وسيكون مقر مجلس الأعمال الأوكراني في الإمارات العربية المتحدة أيضاً في«ذا بليس بيزنس سنتر».

شهد الحفل الترحيبي حضور كل من أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة؛ ونيك دوروشينكو، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الأوكراني؛ وخومياك أولكسندر، القنصل الأوكراني في دبي؛ وبافلو دوماشنيف، سكرتير ثانٍ؛ وياروسلاف لينكيفيتش، سكرتير ثالث، سفارة أوكرانيا في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ ومارجريتا سكافرونسكا، نائبة رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الأوكراني؛ وسيرجي فورونوفيتش، عضو مجلس إدارة في مجلس الأعمال الأوكراني والمالك المشارك لـ«ذا بليس بيزنس سنتر»؛ وإيجور شولوميتكي، المالك المشارك لــ«ذا بليس بيزنس سنتر».

ويشكل «ذا بليس بيزنس سنتر» إضافة قيّمة إلى محفظة حلول الأعمال المشتركة والمرنة في مركز دبي للسلع المتعددة، الذي يحتضن مجتمع أعمال يضم أكثر من 18 ألف شركة ضمن مجموعة واسعة من القطاعات.

ويقدم «ذا بليس بيزنس سنتر» مجموعة واسعة من الحلول المرنة للعملاء من الأفراد والشركات من كافة الأحجام، ويشمل ذلك المساحات المكتبية ومحطات العمل المجهّزة بأحدث الأدوات والخدمات بالإضافة إلى غرف الاجتماعات ومساحات الفعاليات. وبإمكان المستخدمين اختيار أي إطار زمني معيّن بما يتناسب مع احتياجات أعمالهم، في أي يوم أو شهر أو سنة، كما يتسنّى لهم الوصول إلى مجموعة متكاملة من المرافق، مثل خدمات استشارات الأعمال والأجهزة المتطوّرة ودعم تكنولوجيا المعلومات ومساحات صفّ السيارات والأمن على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. وتجدر الإشارة إلى أنه يجري حجز الخدمات ومساحات الأعمال إلكترونياً عبر موقع الويب المخصص أو تطبيق الهواتف الذكية.