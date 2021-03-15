شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 14 ألف كيلو «معسل» لا تحمل طوابع ضريبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

نفذت الهيئة الاتحادية للضرائب مجموعة من حملات التفتيش الميدانية بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف حماية حقوق المستهلكين وزيادة مستوى الامتثال الضريبي، للتحقق من الالتزام بقرار منع توريد ونقل وتخزين وحيازة جميع أنواع تبغ الأرجيلة «المعسل» ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً غير المُعرَّفة بـ «الطوابع الضريبية الرقمية»، الذي دخل حيز التنفيذ الإلزامي اعتباراً من بداية العام الحالي.

وكشفت الهيئة عن ضبط أكثر من 14 ألف كيلو جرام من منتجات تبغ الأرجيلة «المعسل» و897 من عبوات لفائف السجائر التي تسخن كهربائياً لا تحمل «الطوابع الضريبية الرقمية» حيث بلغت القيمة الإجمالية للمستحقات الضريبية التي تم رصدها خلال هذه الزيارات التفتيشية 2.74 مليون درهم وذلك في إطار البرنامج الزمني للمرحلة الثانية لـ «نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته» الذي يهدف إلى حماية المستهلكين من الغش التجاري وحماية التجارة الشرعية في الدولة، وتشديد الرقابة لمنع التهرب الضريبي، وضمان الالتزام الكامل بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة على هذه السلع.

وأكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن تطبيق نظام «العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته» ساهم في إحكام الرقابة على الأسواق المحلية، بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات للتأكد من الالتزام الضريبي وضمان جودة وسلامة المنتجات في أسواق الدولة بالتحقق من مطابقتها لمعايير الجودة القياسية.

وقال إن هذه الزيارات التفتيشية تهدف لمتابعة الأسواق وتأكيد أهمية الالتزام الكامل بتطبيق نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته، مشدداً على حرص الهيئة على تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، بما يضمن المحافظة على مستويات مرتفعة للامتثال الضريبي، كما يضمن في الوقت ذاته حماية المستهلكين، والمحافظة على استقرار وانتظام الحركة التجارية بالأسواق.