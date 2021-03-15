شكرا لقرائتكم خبر عن «هيرميس»: سرعة وفعالية برنامج التطعيم تدعم النظرة الإيجابية لاقتصاد الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

أبدت شركة الاستشارات المالية «ئي إف جي هيرميس» تفاؤلها حيال أداء الاقتصاد في الدولة، وهو التفاؤل الذي عكسته أراء البنوك وشركات الاستثمار التي شاركت في مؤتمرها السنوي لبنوك الشرق الأوسط ، وقالت في تقرير حديث لها إن نظرة البنوك تجاه اقتصاد الإمارات إيجابية مع سرعة برنامج التطعيم، والمبادرات الفعالة لتأشيرات الإقامة في الدولة، ومن بينها الإقامة الذهبية، إضافة إلى ارتفاع الطلب على الرهونات العقارية إلى مستويات تفوق ما تم تسجيله في 2019.

وقالت إن من العوامل الإيجابية التي تعزز التفاؤل حيال اقتصاد الدولة كذلك التعافي اللافت في قطاعي مبيعات التجزئة والمواد الغذائية والمشروبات ظن لافتة إلى أن بنوك الإمارات، وفي ظل الانخفاض النسبي في الطلب على الائتمان في الدولة، تبحث فرص النمو المتاحة في مصر والسعودية.

وأشارت الشركة إلى أن بنوك الدولة ركزت في الفترة الماضية على بناء مصدات مالية قوية باستقطاع نسبة عالية من المخصصات لمواجهة المخاوف المتعلقة بنوعية الأصول ونسبة القروض المتعثرة بعد انتهاء خطة الدعم التي طرحها مصرف الإمارات المركزي في نهاية يونيو المقبل.