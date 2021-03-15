شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 767 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين ارتفاع بقيمة 3 جنيهات قبل قليل في التعاملات بسوق الذهب في مصر، ليسجل الذهب اليوم عيار 21 وهو العيار الرئيسي في سوق الذهب 767 جنيها للجرام، وذلك على خلفية ارتفاع سعر أونصة الذهب الآن إلي 1733 دولار مقابل 1726 دولار صباحا.





أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 24 سجل 876 جنيها. عيار 21 سجل 767 جنيها. عيار 18 سجل 657 جنيها. الجنيه الذهب 6136 جنيها. أونصة الذهب 1733 دولار.

يبلغ إنتاج الذهب الذي يتم دمغه سنوياً في مصلحة الدمغة والموازين حوالي 70 طن ذهب وفق آخر المعلومات المتاحة، وهذا الرقم يرتفع وينخفض بشكل سنوي حسب الطلب على الذهب في السوق المصري.

وفق البيانات المتاحة من شعبة الذهب في مصر، فإن الذهب عيار 21 هو أكثر أعيرة الذهب التى يتم إنتاجها في مصر بشكل سنوى، وذلك بسبب ارتفاع الطلب الكبير عليه في مصر.

الأسعار المسجلة في السوق المصري، والمنشورة في سياق هذا التقرير غير مضاف إليها ما يسمي سعر المصنعية، والذي يختلف من تاجر إلى آخر ومن شركة إلى أخرى، وكذلك تختلف وفق نوع المشغول الذهبى فى مصر.