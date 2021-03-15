شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الاثنين 15-3-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى استقرارا عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، أما 1 يورو سجل تباينا ليسجل 4.47 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.48 ريال سعودى، مقابل سعره أمس كان بـ 4.48 ريال سعودى، و1 ريال سعودى بـــ 0.22 يورو.

وفي سياق متصل ضعف اليورو 0.2 % إلى 1.1925 دولار بعدما ارتفع الأسبوع الماضي لأول مرة في ثلاثة أسابيع على أثر إظهار أحدث البيانات أن صناديق التحوط قلصت صافي مراكز اليورو. ونزل الدولار الأسترالي 0.3 % إلى 0.7732 دولار لتستمر خسائره بعدما فقد يوم الجمعة 0.4%. وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو يسجل 4.47 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.48 ريال سعودى

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 29.08 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.20 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

وارتفعت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية عند سعر 208.73 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 208.50 ريال سعودى.

وفى سياق متصل ارتفع الذهب العالمى اليوم الاثنين بسبب احتمالات زيادة التضخم بعد الموافقة على مشروع قانون تحفيز أمريكي بقيمة 1.9 تريليون دولار، لكن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ألقت بظلالها على مكاسب المعدن قبل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى: ​سعر الذهب عيار 24

بنحو 208.73 ريال بما يعادل 55.65$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 191.34 ريال بما يعادل 51.02$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 182.65 ريال بما يعادل 48.70$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 156.55 ريال بما يعادل 41.74$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 121.76 ريال بما يعادل 32.46$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 104.37 ريال بما يعادل 27.83$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,492 ريال بما يعادل 1,731$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,461 ريال بما يعادل 389.58$

سعر كيلو الذهب

بنحو 208,734 ريال بما يعادل 55,653$