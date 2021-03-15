شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس يرتفع بصعوبة – تحليل – 15-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ستاربكس (SBUX) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.46% بما يعادل 0.49 نقطة ليستقر على سعر 107.81 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، كل ذلك يأتي في ظل محاولات السهم المستمرة اختراق مستوى المقاومة المحوري والعنيد 107.67.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه لمستوى المقاومة 107.67، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 113.70.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه