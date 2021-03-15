شكرا لقرائتكم خبر عن باي بال بين المطرقة والسندان – تحليل – 15-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة باي بال (PYPL) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.37% بما يعادل -3.48 نقطة ليستقر على سعر 250.35 دولار، ولكن أمام ذلك يتحرك السهم بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 254.35، ليستهدف بعدها أولى مستويات المقاومة عند 275.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه