شكرا لقرائتكم خبر عن إنفيديا محاط بالإشارات السلبية – تحليل – 15-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم إنيفيديا (NVDA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تأثره بكسر خط اتاجه رئيسي صاعد في وقت سابق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.06% بما يعادل -5.50 نقطة ليستقر على سعر 514.24 دولار.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة مع عودة استقراره أدنى مستوى 503.35، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري 466.60.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط