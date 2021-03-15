شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 15-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مايكروسوفت (MSFT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.58% بما يعادل -1.38 نقطة ليستقر على سعر 235.75 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 232.55، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 246.30.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه