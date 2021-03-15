شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل يتراجع بفعل مقاومته الحالية – تحليل – 15-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم إنتل (INTC) في آخر جلساته، وقد جاء هذا الانخفاض على إثر ثبات مستوى المقاومة المهم 63.25، ليستجمع السهم بعضاً من قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.65% بما يعادل -0.41 نقطة ليستقر على سعر 62.90 دولار، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه لمستوى المقاومة 63.25، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 68.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه