شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع لليوم الثاني على التوالي بفضل عائد سندات الخزانة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ،ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ،بفضل ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى فى 13 شهرا ،وذلك قبيل انطلاق فعاليات اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع ،والذي سوف يؤثرا كثيرا فى سوق السندات الأمريكي.

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.25 % إلى مستوى 91.87 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 91.66 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 91.54 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.3% ، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بعد انتعاش كبير فى عوائد السندات الأمريكية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقد مؤشر الدولار نسبة 0.3% ، فى أول خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 92.50 نقطة.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين بأكثر من 1.1% ، ليواصل صعوده لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى 13 شهرا عند معدل 1.646%.

تنتظر أسواق المال العالمية عن كثب اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، والذي ينطلق غدا الثلاثاء لمدة يومين، على أن تصدر القرارات يوم الأربعاء ،حيث من المتوقع أن يوفر هذا الاجتماع المزيد من الأدلة حول مستقبل السياسة التحفيزية فى الولايات المتحدة.

سوف يؤثر هذا الاجتماع كثيرا فى سوق السندات الأمريكي ،حيث من المنتظر أن يقدم أدلة قوية حول مستويات التضخم الحالية فى الولايات المتحدة ،والتوقعات المستقبلية حولها ،وكيفية تعامل البنك المركزي مع تلك التوقعات فى المستقبل القريب.