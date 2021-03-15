شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع استنادا على آمال الطلب الفعلي فى الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، استنادا على آمال الطلب الفعلي فى الصين ، بعد بيانات إيجابية عززت مؤشرات تسارع التعافي الاقتصادي فى أكبر مستهلك للمعادن والسلع فى العالم.

ارتفعت أسعار الفضة بأكثر من 0.9% إلى مستوي 26.20$ ، من مستوي الافتتاح عند 25.96$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 25.79$.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.8% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وعلى مدار تعاملات الأسبوع الفائت ،حققت أسعار الفضة ارتفاعا بنسبة 2.6% ، فى أول مكسب أسبوعي فى شهر ، بدعم عمليات شراء المعدن حول حاجز 25$ للأوقية.

أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين فى بكين أن الإنتاج الصناعي و مبيعات التجزئة سجلان ارتفاعا فاق التقديرات فى الفترة من كانون الثاني/يناير إلى شباط/فبراير ،فى أحدث مؤشرات تسارع تعافي الاقتصاد الصيني فى بداية عام 2021 ، الأمر الذي يصب فى صالح توقعات ارتفاع الطلب على المعادن والسلع فى أكبر مستهلك لهما فى العالم.

تنطلق غدا الثلاثاء فى الولايات المتحدة اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لمدة يومين ، لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات أكبر اقتصاد فى العالم ، خاصة بعد إقرار حزمة تحفيز مالي بقيمة 1.9 تريليون دولار للإغاثة من فيروس كورونا.

تنتظر سوق السندات الأمريكية عن كثب نتائج هذا الاجتماع ،تعديل توقعات المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة فى المستقبل القريب ،يعني المزيد من الارتفاعات الكبيرة فى عوائد السندات ،وهو ما سوف يضغط بالسلب على أسعار المعادن النفيسة الذهب و الفضة، التوقعات السابقة للبنك لا تتضمن أي رفع لأسعار الفائدة الأمريكية حتى عام 2023.