شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوى فى 13 شهرا فى مستهل جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين لأعلى مستوى فى 13 شهرا ، لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا فى الجلسة السابقة ، بفضل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على المستثمرين ، بعد مكاسب قياسية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت ، بالرغم من ارتفاع عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.5% حتى الساعة 11:35 بتوقيت جرينتش ،وسجل مستوي 426.1 نقطة الأعلى منذ شباط/فبراير 2020 ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 0.3% ، فى أول خسارة فى غضون الخمس جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح.

على صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاعا بنسبة 3.5% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، بفضل آمال تعافي الاقتصاد الأوروبي بأسرع من التوقعات خلال العام الجاري.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، ليستأنف مكاسبه القوية التي توقفت مؤقتا بالجلسة السابقة ، مسجلا أعلى مستوى فى 13 شهرا ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع قرابة 2.5% ، بفضل الأخبار الإيجابية عن تطور حملات التطعيم ضد فيروس كورونا فى أوروبا.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 0.25% ، لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.9% ، فى سادس مكسب يومي على التوالي ،وسجل مستوي قياسي جديد عند 32,793.3 نقطة.

تحققت تلك المكاسب القياسية للأسهم الأمريكية بالرغم من ارتفاع عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى فى 13 شهرا ،حيث زادت الآمال حيث تعافي الاقتصاد الأمريكي سريعا من أضرار جائحة فيروس كورونا ،خاصة بعد توقيع الرئيس " جو بايدن" على مشروع قانون بحزمة تحفيز جديدة بقيمة 1.9 تريليون دولار.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.25% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.3% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.1% ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.1%.