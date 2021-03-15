شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع محدود فى أسعار الذهب والأنظار على اجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب قليلا بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتحافظ على مكاسبها المحدودة لليوم الثاني على التوالي ،بعد تخلى عائد سندات الخزانة الأمريكية عن أعلى مستوى فى 13 شهرا ، حيث تنتظر أسواق المال العالمية عن كثب هذا الأسبوع ،اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي ، والذي من المتوقع أن يؤثر كثيرا فى سوق السندات الأمريكي.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.4% إلى 1,734.09$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,727.77$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,721.66$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب"تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.3% ، فى ثالث مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،بفضل عمليات شراء المعدن عن أسعار رخيصة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 1.5% ، فى أول مكسب أسبوعي فى غضون شهر ، بفضل عمليات التعافي من أدنى مستوى فى تسعة أشهر أشهر عند 1,676.77$ للأونصة.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين بنسبة 1.3% إلى معدل 1.607% بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى 13 شهرا عند 1.646% ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح.

تنتظر أسواق المال العالمية عن كثب اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، والذي ينطلق غدا الثلاثاء لمدة يومين، على أن تصدر القرارات يوم الأربعاء ،حيث من المتوقع أن يوفر هذا الاجتماع المزيد من الأدلة حول مستقبل السياسة التحفيزية فى الولايات المتحدة.

سوف يؤثر هذا الاجتماع كثيرا فى سوق السندات الأمريكي ،حيث من المنتظر أن يقدم أدلة قوية حول مستويات التضخم الحالية فى الولايات المتحدة ،والتوقعات المستقبلية حولها ،وكيفية تعامل البنك المركزي مع تلك التوقعات فى المستقبل القريب.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بنحو 3.2 طن متري، فى ثامن انخفاض يومي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 1,052.07 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوي منذ 24 نيسان/أبريل 2020.