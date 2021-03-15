شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي»: سيولة النظام المصرفي عادت إلى مستويات ما قبل الجائحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة حققت نتائج لافتة خلال سنة من إطلاقها

22 مليار درهم سحوبات البنوك من تسهيلات السيولة ذات التكلفة الصفرية

320 ألف عميل من الأفراد والمؤسسات والشركات استفادوا من خطة الدعم

175 ألف عميل لديهم قروض مؤجلة

ترأس عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات المركزي، اجتماعه الأول لعام 2021 مع الرؤساء التنفيذيين لكبرى البنوك العاملة في دولة الإمارات. وقد ركزت أجندة الاجتماع على مناقشة فعّالية خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة في الحدّ من تداعيات جائحة «كوفيد-19».

وتباحث المحافظ مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك بشأن المسائل ذات التأثير في القطاع المصرفي، بما فيها استراتيجية التحول من أسعار الفائدة بين البنوك (إيبور)، إلى أسعار الفائدة المرجعيّة. كما شمل الاجتماع مناقشة دور النظام المصرفي في دعم تعافي الاقتصاد الوطني خلال مرحلة ما بعد «كوفيد-19».

وقال عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي: «يسعدنا رؤية النتائج الإيجابية التي حققتها خطة الدعم على القطاع المصرفي لدولة الإمارات والاقتصاد بشكل عام. وجاء إطلاق الحزمة التحفيزية في التوقيت المثالي لضمان قدرة البنوك على تخفيف ضغوط التمويل والسيولة والحفاظ على قدرتها على الإقراض».

وأشار المحافظ والرؤساء التنفيذيون للبنوك إلى أن السيولة الإجمالية للنظام المصرفي الإماراتي عادت إلى مستويات ما قبل «جائحة كوفيد-19». وبلغت سحوبات البنوك من تسهيلات السيولة ذات الكلفة الصفرية التي قدّمتها خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة نحو 22 مليار درهم في مارس/ آذار 2021، بانخفاض عن الحد الأقصى للسحب البالغ نحو 44 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2020، بما يتوافق مع برنامج تأجيل الدفعات.



ومنذ إطلاقها، استفاد من خطة الدعم أكثر من 320 ألف عميل مصرفي من الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الخاصّة. ويبلغ العدد الحالي لعملاء البنوك الذين لديهم قروض مؤجلة نحو 175 ألفاً.

وأضاف: «لقد استطعنا معاً تمهيد الطريق أمام التعافي القوي للاقتصاد الإماراتي من تداعيات جائحة كوفيد-19. وتشير التوقعات إلى تعافي اقتصاد الدولة في عام 2021، والى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 2.5%. وسوف يستمرّ المصرف المركزي في رصد تطوّرات الأسواق والاقتصاد عن كثب لدولة الإمارات العربية المتحدة وعلى مستوى العالم».

وتعتبر خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة برنامجاً شاملاً يغطّي كل الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي لمواجهة آثار جائحة كوفيد-19. وقد أعلن المصرف المركزي في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عن تمديد فترة تطبيق تسهيلات السيولة ذات الكلفة الصفرية وبرنامج تأجيل القروض ضمن إطار خطة الدعم، حتى تاريخ 30 يونيو/ حزيران 2021، إضافة إلى سائر الإجراءات الرئيسية التي يستمرّ اعتمادها خلال عام 2021.