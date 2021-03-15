شكرا لقرائتكم خبر عن الأسواق تعزز مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي بـ 4 أسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

أضافت الأسهم مكاسب جديدة للجلسة الثالثة على التوالي، يوم الإثنين، بدعم من الشراء المؤسسي الذي استهدف أسهماً قيادية، في مقدمتها «إعمار» و«دبي الإسلامي» و«أبوظبي الأول» و«اتصالات»، لتقود هذه الأسهم مؤشر سوق دبي للارتفاع 0.71% وسوق العاصمة للصعود 0.42%.

واستحوذت 3 أسهم هي «أبوظبي الأول» و«العالمية القابضة» و«غلفا للاستثمارات» و«إعمار العقارية» على نحو نصف سيولة السوقين بما يعادل 586.2 مليون درهم.

وضخت المحافظ الاستثمارية نحو 162 مليون درهم كمحصلة شراء، منها 134.6 مليون درهم في سوق دبي و27.3 مليون درهم في سوق أبوظبي.

واجتذبت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 1.2 مليار درهم، منها 840.8 مليون درهم في سوق أبوظبي و372.4 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 363 مليون سهم، توزعت بواقع 141.3 مليون سهم في أبوظبي و221.4 مليون سهم في دبي. وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 21 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 6488 صفقة.

سوق دبي

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.71% إلى مستوى 2618.92 نقطة مع ارتفاع أسهم شركات العقار والاستثمار والخدمات والسلع والتأمين والاتصالات.

وزاد قطاع العقار 1.88% نتيجة ارتفاع «إعمار العقارية» 2.46% و«إعمار مولز» 1.7% و«داماك» 2.67% في مقابل تراجع «ديار» 1.1% و«إعمار للتطوير» 0.35% مع استقرار «الاتحاد العقارية». وارتفع قطاع الاستثمار 2.25% نتيجة ارتفاع «دبي للاستثمار» 2.51% و«دبي المالي» 1.85% و«شعاع كابيتال» 0.14%. وفي المقابل، تراجع قطاع البنوك 0.2% نتيجة تراجع «الإمارات دبي الوطني» 0.43% مع استقرار «دبي الإسلامي» من دون تغيير. وهبط قطاع النقل على نحو طفيف 0.04% مع هبوط «أرامكس» 1.29% و«الخليج للملاحة» 0.57% على وقع ارتفاع «العربية للطيران» 1.57%.

سوق أبوظبي

بدوره، صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.42% عند مستوى 5707.82 نقطة مع صعود أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والصناعة. وزاد قطاع البنوك 0.69% بعد صعود «أبوظبي الأول» 0.83% و«أبوظبي الإسلامي» 1.46% رغم نزول «أبوظبي التجاري» 0.32%.

كما ارتفع قطاع الاتصالات 0.39% مدعوماً بارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وصعد كذلك قطاع الاستثمار 0.1% مع صعود «إشراق» 3.28% فيما استقر كل من «الواحة كابيتال» و«العالمية القابضة» من دون تغيير. وعلى العكس، نزل قطاع العقار 0.54% نتيجة نزول «الدار» 0.54% و«رأس الخيمة العقارية» 0.56%.

وهبط قطاع الطاقة 0.1% متأثراً بهبوط «دانة غاز» 0.76% رغم ارتفاع «طاقة» 0.73% واستقرار «أدنوك للتوزيع».

توجه السيولة

وتصدر «غلفا للاستثمارات» التداولات في سوق دبي بقيمة 114.7 مليون درهم مغلقاً عند 22.8 درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة قدرها نحو 57 مليون درهم ليغلق عند 3.74 دجرهم، ثم «أمانات» بتداولات بقيمة 41.45 مليون درهم وأقفل عند 0.9 درهم. وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «أبوظبي الأول» بقيمة 272.6 مليون درهم وأغلق سعره عند مستوى 14.6 درهم، ثم «العالمية القابضة» مستقطباً 198.9 مليون درهم ليغلق عند 49 درهماً، تلاه «أدنوك للتوزيع» بسيولة بلغت 79.2 مليون درهم مغلقاً عند 4.3 درهم. وسجل «دار التكافل» الارتفاع الأكثر بسوق دبي بنسبة 3.44% مغلقاً عند 0.9 درهم، بينما سجل «الصناعات الوطنية» التراجع الأكثر بنسبة 9.83% ليغلق عند 2.2 درهم.

وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة بسوق أبوظبي «جلفار» بنسبة 6.56% مغلقاً عند 1.3 درهم، بينما جاء في مقدمة الأسهم المتراجعة «بلدكو» بنسبة 3.85% إلى مستوى 0.2 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 30.87 مليون درهم محصلة شراء، منها 9.17 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و21.7 مليون درهم محصلة شراء المواطنين. وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 30.87 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 2.08 مليون درهم محصلة بيع العرب و28.79 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 128.3 مليون درهم محصلة شراء، منها 117 مليون درهم محصلة شراء العرب و3.17 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و8.11 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 128.3 مليون درهم محصلة بيع.

المؤسسات

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 161.87 مليون درهم محصلة شراء، منها 134.6 مليون درهم محصلة شراء في سوق دبي و27.29 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 161.87 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 134.6 مليون درهم محصلة بيع في دبي و27.29 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

