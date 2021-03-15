شكرا لقرائتكم خبر عن «العالمية للألمنيوم» تحصل على علامة «غرفة دبي» للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حصلت شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» على علامة «غرفة دبي» للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات تقديراً لجهودها المتميزة في مجال المسؤولية الاجتماعية.

وتهدف علامة «غرفة دبي» للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات من «غرفة تجارة وصناعة دبي» إلى تكريم الشركات التي تقدم مشاريع المسؤولية الاجتماعية وفقاً للمعايير الدولية محلياً، حيث يتم تقييم تأثير المسؤولية الاجتماعية للشركات على مكان العمل والسوق والمجتمع والبيئة. وأقيم حفل افتراضي لتكريم شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» بحضور هشام الشيراوي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة «غرفة تجارة وصناعة دبي».

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم»: «نهتم في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بالمجتمعات المجاورة لنا، ونلتزم بالتعاون الإيجابي مع المجتمعات المحلية أينما نعمل، ويركز فريق المسؤولية الاجتماعية في شركتنا على دعم التعليم والحياة الصحية والتراث المحلي، بهدف إحداث تغيير في حياة الناس. ويشرفنا أن يتم تكريمنا من قبل غرفة تجارة وصناعة دبي».

وأثنى الشيراوي على جهود شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» في مجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات ودعم الاستدامة، معتبراً أنها مثال متميز ونموذج يحتذى للشركات المسؤولة الرائدة في خدمة البيئة والمجتمع والموظفين والعملاء، لافتاً إلى أن تكريمها بعلامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في هذه الظروف التي أحدثتها جائحة كورونا يعكس التزامها التام ووعيها بأهمية الممارسات المسؤولة في تعزيز الإنتاجية والأداء وسمعة الشركة ومكانتها في السوق، وحماية البيئة والمجتمع.

تتضمن مشاريع المسؤولية الاجتماعية لشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» استضافة معسكرات «إنجاز» للابتكار، والتي يحضرها مئات من أطفال طلبة المدارس كل عام. يذكر أن مؤسسة إنجاز الإمارات هي عضو في مؤسسة «جونيور أتشيفمنت العالمية»، التي تعتبر واحدة من أكبر المنظمات التعليمية غير الربحية في العالم، حيث يصل عدد طلابها إلى أكثر من 10 ملايين طالب سنوياً في 121 دولة. كما تعمل على تعزيز الصحة واللياقة البدنية، من خلال دعم عالم دبي للرياضة كل صيف في المركز الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتعتبر «الإمارات العالمية للألمنيوم» هي الراعي الرئيسي لمهرجان السمحة التراثي في أبوظبي، والذي ينظمه نادي تراث الإمارات، ويهدف إلى دعم وترسيخ الهوية الوطنية وتجسيد ونشر التراث الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتدعم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الأنشطة التطوعية للموظفين من خلال «نادي المسؤولية الاجتماعية»، المتاح لأي موظف يرغب في التطوع بوقته سواء أثناء ساعات العمل أو خارجها.