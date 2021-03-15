شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات دبي تستقطب 3036 مستثمراً جديداً في شهرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - 964 ألف عقد إيجار مسجل 57% منها جديدة و43% مجددة

تسجيل 7 مشاريع جديدة في «أراضي دبي» منذ بداية 2021

يناير يسجل أعلى قيمة تصرفات بـ29.4 ملياراً منذ 2018

17 % نمو التصرفات العقارية في الإمارة على أساس سنوي

دبي: ”الخليج 365”

وصل عدد المستثمرين العقاريين الجدد منذ بداية العام الجاري حتى نهاية فبراير/شباط، إلى 3036 مستثمراً جديداً؛ أي ما نسبته 62% من إجمالي عدد المستثمرين العقاريين المسجلين في الفترة ذاتها، وذلك حسب ما أوردته نشرة «علوم العقار» الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وأظهرت النشرة مدى مرونة قطاع دبي العقاري منذ بداية عام 2021، وتكيّفه مع الظروف الراهنة المتعلقة بتفشي جائحة «كوفيد ـ 19»؛ الأمر الذي عزز من ثقة المستثمرين المحليين والعالميين بالبيئة العقارية في الإمارة، وأسهم في استمرارية تدفق الاستثمارات العقارية منذ بداية العام لتصل إلى 14 مليار درهم نهاية فبراير الماضي.

كما كشفت النشرة عن العديد من المؤشرات الحيوية الأخرى للسوق العقاري في الإمارة؛ إذ بلغ عدد عقود الإيجار المسجلة منذ مطلع عام 2021 حتى نهاية فبراير 96,396 عقداً، 57% منها عقود جديدة، و43% عقود مجددة، فيما بلغ عدد المشاريع الجديدة التي سُجّلت في نفس الفترة 7 مشاريع.

يناير سجل رقماً قياسياً في عدد الرهون بـ 3007

وقد حقق يناير/كانون الثاني 2021 رقماً قياسياً في عدد الرهون العقارية، والتي بلغت 3007 رهون عقارية، وهو العدد الأعلى من الرهون على الإطلاق خلال شهر واحد فقط، حسب ما أوردته نشرة «علوم العقار»، كما سجّلت قيمة هذه الرهون رقماً قياسياً جديداً بلغ 20.9 مليار درهم، وهي القيمة الأكبر على الإطلاق منذ أكتوبر 2016. وسجّل الشهر ذاته أيضاً أعلى عدد تصرفات عقارية منذ مارس 2017، بعدد تصرفات وصلت إلى 6638 تصرفاً عقارياً، وصلت قيمتها إلى 29.4 مليار درهم، وهي القيمة الأكبر منذ يناير 2018.

وفي السياق ذاته، سجّلت المبايعات العقارية نمواً بنسبة 17% خلال يناير 2021، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، في حين وصلت قيمة الوساطة العقارية التي حققها الوسطاء العقاريون الفاعلون في السوق العقاري إلى 84 مليون درهم خلال يناير 2021.

وسلطت النشرة الضوء على أفضل خمس مناطق من حيث قيمة المبايعات للشقق والفلل، ففي فئة الفلل تصدّرت «ند الشبا الأولى» خلال يناير 2021، تليها مناطق حدائق الشيخ محمد بن راشد، ووادي الصفا 5، واليلايس 1، وجميرا الأولى. أما في فبراير فقد جاءت المناطق الخمس الأولى كالتالي: حدائق الشيخ محمد بن راشد، ومجمع دبي للاستثمار الأول، ووادي الصفا 7، والثنية الرابعة، ووادي الصفا 5.

وفي ما يتعلق بفئة الشقق، جاءت الصدارة خلال يناير كالتالي: مرسى دبي، والخليج التجاري، ونخلة جميرا، وبرج خليفة، والثنية الخامسة، في حين جاءت أفضل خمس مناطق خلال فبراير كالآتي: مرسى دبي، والخليج التجاري، وبرج خليفة، ونخلة جميرا، ومنطقة المركاض.