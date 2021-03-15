الاقتصاد

انخفاض مؤشر أسعار المستهلك الشهري 0.42% في دبي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جاء في التقرير الصادر عن مركز دبي للإحصاء، أن المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك انخفض بنسبة 4.50% في فبراير 2021، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، حيث انخفضت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 9.14%، والتي خفضت المؤشر بمقدار 3.72 نقطة، وقسم النقل بنسبة 6.81%، ما خفض المؤشر بمقدار 0.75 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 5.64%، والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.11 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.43%، والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.06 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 2.57%، والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.05 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.01%.
في حين ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.46%، والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.09 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.80%، والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.04 نقطة، وقسم التعليم بنسبة 0.36% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.03 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.59% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.02 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.14% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.01 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 0.10%.

وانخفض المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في فبراير 2021، مقارنة بشهر يناير 2021 بنسبة 0.42%، نتيجة انخفاض أسعار قسم السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز والوقود بنسبة 0.77% والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.30 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 1.19% والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.17 نقطة، وقسم النقل بنسبة 0.64% والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.07 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.97% والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.02 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.02%، وقسم التبغ بنسبة 0.01%، في حين ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.11% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.13 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.02%، وقسم الاتصالات بنسبة 0.01%.
بينما استقرت أسعار قسم الملابس وملبوسات القدم، وقسم الصحة، وقسم التعليم عند مستوياتها السابقة خلال فترة المقارنة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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