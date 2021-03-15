شكرا لقرائتكم خبر عن «سيتي سنتر الزاهية» يدشن أكبر سينما وصالة «بولينج» في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

افتتحت شركة «ماجد الفطيم»، مجموعة متنوعة من تجارب الترفيه ذات المستوى العالمي في «سيتي سنتر الزاهية»، والتي شملت أكبر سينما وأكبر صالة «بولينج» في إمارة الشارقة، بالإضافة إلى «ماجيك بلانيت»، مركز الترفيه العائلي.وترتقي «ڨوكس سينما» في «سيتي سنتر الزاهية» بالتجربة السينمائية إلى مستويات جديدة، من خلال أحدث التقنيات السمعية والبصرية ومجموعة من المفاهيم التي تحمل بصمة خاصة، والتي تشمل ثلاث صالات «جولد» المخصصة لرواد السينما الذين يتطلعون للاستمتاع بتناول الطعام داخل صالات السينما، وصالة «كيدز» وقاعة للاحتفالات لعشاق السينما الصغار، بالإضافة إلى خدمة سينمائية جديدة، والتي تتضمن أرائك مزدوجة مريحة لتجربة مشتركة. كما تحتوي على 16 صالة متعددة الشاشات، منها شاشتا «ماكس» الضخمة، بما في ذلك أكبر صالة على مستوى إمارة الشارقة، والتي تتميز بتقنية الصوت المحيطي «Dolby Atmos» لتحقيق تجربة غامرة. كما يمكن لرواد السينما الاستمتاع بمجموعة واسعة من الوجبات السينمائية الخفيفة في منافذ المأكولات والمشروبات المحلية «نوتيلا بار» و«كاندي بار».

صالة «البولينج»

وستتاح الفرصة أمام الزوار للاستمتاع بخيارات الترفيه المناسبة للعائلات من خلال صالة «البولينج»، التي تضم ثمانية ممرات ذات 10 مسامير، وتتميز بأحدث الأجهزة الرقمية لتسجيل النقاط وأحدث محاكاة الفيديو. وتحتوي صالة «البولينج» أيضاً على طاولات كرة قدم الطاولة والبلياردو إلى جانب مجموعة مختارة من منافذ المأكولات والمشروبات، ما يجعلها المكان المثالي لقضاء أمتع الأوقات والتواصل الاجتماعي. وسيشهد شهر إبريل المقبل أيضاً إضافة تجربة ترفيهية مخصصة للكبار، وذلك مع إطلاق ملعب «جولف» صغير يتضمن تسع حفر، والذي سيكون أول تجربة رقمية لإدخال الطابات من نوعها في الإمارات.

ويتواجد «ماجيك بلانيت» فوق صالة البولينج، ويقدم لجيل الشباب مجموعة متنوعة من أحدث ألعاب الملاهي وألعاب «الآركيد» ونقاط الجذب الأخرى.

ماجد الفطيم للسينما

وقال كاميرون ميتشل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم للسينما» و«ماجد الفطيم للتسلية والترفيه»: «تشكل السينما جزءاً حيوياً من الحياة الاجتماعية، ونحن متحمسون للغاية لافتتاح أكبر سينما في إمارة الشارقة، والتي تقدم للجمهور تجربة سينمائية استثنائية تتميز بأحدث التقنيات التي لا يمكن تحقيقها في المنزل».

وأضاف ميتشل: «ويسعدنا أيضاً أن نضيف إلى محفظتنا مساحة ترفيهية شاملة، تضم مجموعة من عوامل الجذب التفاعلية والغامرة لجميع أفراد الأسرة. إذ تشهد فئات الترفيه العائلي تطوراً واسعاً، وانطلاقاً من موقعنا كعلامة تجارية تركز على العملاء».